Poesia Pittura Politica, generazioni a confronto il 7 ottobre all’Auditorium della Fondazione

Pazienza Stabile, retrospettiva dedicata all’arte di Blessing Calciati in corso a Palazzo Rota Pisaroni fino all’11 ottobre, ha già accolto oltre quattrocento visitatori e si arricchisce di nuovi eventi. Nei giorni scorsi, nell’ambito del Festival del Pensare Contemporaneo, si è tenuto il talk dedicato alle tematiche della poetica creativa di Blessing, grazie all’intervento del curatore della mostra Alberto Olivetti, affollato da una sorprendente partecipazione di pubblico giovane e interessato ai temi della terapia psicologica e psichiatrica.

Ora è la volta della tavola rotonda Poesia Pittura Politica, in programma presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano (via Sant’Eufemia 12) mercoledì 7 ottobre alle 17.30 con ospiti di rilievo in ambito politico e sociale, che hanno conosciuto Blessing direttamente oppure attraverso il libro La vita è un profumo a lei dedicato. Si tratta di un incontro, pensato come occasione di confronto tra esperienze, sensibilità e generazioni diverse, nel segno della vicenda personale di Blessing Calciati e della sua ricerca artistica. Interverranno: Luciana Castellina, già parlamentare italiana ed europea, giornalista e scrittrice, che ha avuto una significativa influenza su diverse generazioni della vita politica e sociale italiana; Pier Luigi Bersani, già parlamentare italiano ed europeo e presidente dell’ISREC di Piacenza; Eva Mazzoni, laureanda magistrale in Sociologia a Padova; Gladys Homedje, infermiera dell’associazione afrodiscendente Roots di Ravenna; Yasmine Faouzi, laureata in Scienze politiche e funzionaria della Pubblica amministrazione.

Saranno le tre giovani donne a porre sul tavolo i temi chiave dell’incontro, affidandoli a Bersani, Castellina e alla conduttrice Chiara Ingrao, sindacalista e scrittrice, autrice del libro La vita è un profumo (Baldini+Castoldi, 2025) e ad Alberto Olivetti, curatore della mostra e docente universitario di Estetica, che sarà inoltre protagonista, alle ore 16.00, di una visita guidata alla retrospettiva dedicata a Blessing Calciati, allestita nella vicina Sala espositiva di Palazzo Rota Pisaroni.



Pazienza Stabile è organizzata con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, con il supporto di Finanziaria Risorgimento srl, realtà legata al MiM – Museum in Motion del Castello di San Pietro in Cerro, dove è esposta un’opera dell’artista. La retrospettiva ha inoltre il contributo artistico di Sandra Bozzarelli, gallerista, e organizzativo di Giovanni Crotti, divulgatore d’arte. Il catalogo è pubblicato da Dario Cimorelli Editore. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 e il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, con ingresso libero.