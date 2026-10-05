Le manovre di disostruzione imparate al corso fanno la differenza, bimbo di pochi mesi salvato dalla mamma nel piacentino – AUDIO

Le manovre di disostruzione imparate al corso fanno la differenza, bimbo di pochi mesi salvato dalla mamma nel piacentino. Una famiglia si è trovata improvvisamente ad affrontare un’emergenza: il piccolo ha avuto un’ostruzione delle vie aeree. La donna è intervenuta immediatamente, praticando le manovre salvavita che aveva imparato pochi giorni prima durante un corso frequentato alla Pubblica Assistenza di San Giorgio Piacentino.

Una situazione che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia e che, invece, ha visto la famiglia reagire con prontezza, mettendo in pratica quanto appreso durante la formazione.

Disostruzione: bimbo di pochi mesi salvato nel piacentino

La mamma – spiega Andrea Merli della Pubblica Assistenza San Giorgio – è stata molto tempestiva a mettere in pratica quanto appreso da noi al corso del 26 settembre. Poi una nostra ambulanza si è recata a sul posto, ma per fortuna le manovre di disostruzione erano andate a buon fine. Il bimbo comunque è stato poi portato in ospedale per i controlli del caso, però la vicenda si è risolta bene.

Un episodio concreto che dimostra quanto sia importante conoscere le corrette manovre di primo soccorso e quanto possa fare la differenza essere preparati ad affrontare un’emergenza, soprattutto quando a essere coinvolto è un bambino.

Merli ha anche contattato la famiglia al telefono dopo il fatto, fortunatamente terminato a lieto fine. Chiaramente c’è stato tanto spavento, ma anche felicità per essere stati bravi a gestire la situazione mettendo in pratica la manovra appresa da poco. La mamma consiglia a tutti, anche a chi è ancora un po’ scettico o dubbioso, di frequentate questo corso perché è veramente importante, sottolineando che in quei momenti non c’è mai abbastanza preparazione perché sono cose veramente improvvise.

Proprio per questo è fondamentale fare anche più corsi.

Noi nei corsi, possiamo dare tantissime istruzioni di tipo teorico e pratico, ma poi la reazione sulla scena è difficile perché ognuno ha dei modi e dei tempi o comportamenti differenti. Sicuramente mantenere la calma è una cosa, lo diciamo più volte anche durante il corso, molto difficile, ma preparandosi bene e continuando a fare pratica con i manichini, facendo anche più volte il corso, si acquisisce una sicurezza e una tranquillità maggiore che aiuta in caso di emergenza.