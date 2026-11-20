La sede del Comando della Polizia locale di via Rogerio ha ospitato nei giorni scorsi una giornata di aggiornamento e addestramento tecnico per gli ufficiali relativo all’utilizzo del dispositivo a impulsi elettrici “Taser X2”, uno strumento fondamentale di prevenzione e deterrenza a garanzia dei cittadini e degli operatori.

L’iniziativa formativa rientra nel piano periodico di aggiornamento e ha avuto l’obiettivo di affinare sia gli aspetti normativi e procedurali, sia le competenze pratiche e tattiche operative necessarie per l’impiego in sicurezza dello strumento.

Il “Taser X2” è uno strumento non letale strategico, concepito primariamente come efficace elemento di deterrenza: nella grande maggioranza delle situazioni critiche, la sola estrazione e l’attivazione del dispositivo sono sufficienti a far desistere soggetti aggressivi, evitando il contatto fisico e neutralizzando la minaccia prima che la situazione degeneri.

L’adozione e il costante addestramento all’uso garantiscono un duplice livello di tutela. Per i cittadini e la comunità, il dispositivo assicura interventi tempestivi e risolutivi anche nelle situazioni ad alto rischio, riducendo al minimo i pericoli per i passanti e le persone coinvolte.

Per gli operatori di Polizia Locale offre un presidio di difesa personale fondamentale, riducendo il rischio di lesioni fisiche durante gli interventi più complessi o in presenza di soggetti alterati e violenti. Durante la giornata addestrativa, sotto la guida di un istruttore qualificato, gli ufficiali hanno ripassato dettagliatamente i protocolli d’intesa, i presupposti normativi e operativi di ingaggio, unitamente alle manovre pratiche di utilizzo e gestione in sicurezza del dispositivo.

L’attività di formazione continua conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale e del Comando della Polizia Locale di Piacenza nell’investire sul capitale umano e sulla strumentazione tecnica, per garantire alla città un presidio del territorio moderno, preparato e in grado di rispondere con professionalità ed efficacia alle sfide della sicurezza urbana.