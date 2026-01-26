Ponte Paladini, chiusa la pista ciclopedonale: interruzione fino al 30 gennaio

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è ancora in corso l’esecuzione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza definitiva della passerella ciclopedonale sul Ponte Paladini, lungo la Strada Provinciale n. 1 Tangenziale Sud-Ovest, nei territori comunali di Piacenza e Rottofreno.
Data l’impossibilità di mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione di pedoni e ciclisti durante l’esecuzione del cantiere si dispone l’interruzione del transito in corrispondenza della passerella ciclopedonale sul Ponte Paladini, lungo la Strada Provinciale n. 1 Tangenziale Sud-Ovest, dal giorno 26/01/2025 al giorno 30/01/2025, nel territorio comunale di Piacenza e Rottofreno, per la tutela della sicurezza dell’utenza ciclopedonale.