Daniele Novara il 27 gennaio presenta a Piacenza il suo nuovo libro “Il papà peluche non serve a nulla”. Appuntamento alle ore 18 presso la Galleria Biffi Arte, per l’anteprima nazionale dell’uscita del testo.
Daniele Novara presenta Il papà peluche non serve a nulla
In principio era il padre padrone: punitivo e autoritario, minaccioso e assente. Ma quando viene spodestato dai venti del Sessantotto, si apre una stagione di confusione e ambiguità. Il dispotico pater familias lascia il posto a una figura affettiva e complice, pallida e fragile, frutto dell’età del narcisismo.
Là dove non esistono confini né paletti, il capriccio dell’io prevale sul progetto del noi e i figli, preziose appendici dei genitori, non sono da educare bensì da assecondare e proteggere in ogni modo. Così, al padre con il bastone si sostituiscono il mammo, il papà amico, il papà peluche.
Ma cosa se ne fa un figlio di un papà che gliele dà tutte vinte per non ripetere gli errori subiti, che si pone alla pari come un compagno di giochi, che è sempre a disposizione e non si assume le proprie responsabilità per paura di non essere amato?
In Il papà peluche non serve a nulla, Daniele Novara – lasciandosi alle spalle il padre della legge e quello della morbidezza – apre la strada a un nuovo modello: coraggioso, maieutico, educativo.
Lo fa basandosi sulla sua profonda esperienza di pedagogista e, allo stesso tempo, offrendo preziosi orientamenti pratici facilmente applicabili nella vita quotidiana di una famiglia. Indica così ai papà la via per tenere la giusta distanza, per allearsi con la madre, senza sovrapporsi e senza mettersi in competizione. Per organizzare, nell’imprescindibile gioco di squadra genitoriale, un sistema di abitudini chiare e delineare una cornice di limiti in evoluzione che consentano ai figli di crescere liberi, autonomi e sicuri.
Le date delle prime e principali presentazioni
Martedì 27 gennaio a Piacenza, alle 18 presso la Galleria Biffi Arte, anteprima nazionale
Giovedì 29 gennaio a Milano, alle 18.30 alla libreria Rizzoli in Galleria V. Emanuele II
Domenica 1 febbraio a Roma, alle 18.30 presso la Libreria spazio sette Ubik
Martedì 17 febbraio a Brescia, alle 20.30 al Teatro Borsoni
Martedì 24 febbraio a Bologna, alle 20.30 presso l’Oratorio San Filippo Neri.
Martedì 3 marzo a Lovere (Bg), alle 20.30 20.30 Teatro Crystal