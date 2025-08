Pre e post scuola, la Giunta di Piacenza conferma il sostegno al progetto educativo avviato nel 2024. Stanziati 30 mila euro

La Giunta ha approvato, nei giorni scorsi, lo stanziamento di 30 mila euro – suddivisi nelle tre annualità 2025-2026-2027, per l’importo di 10 mila euro ciascuna – da destinare come contributo alle realtà che animano le attività di accoglienza pre e post scuola nelle primarie statali della città. Con la stessa delibera, sono stati confermati i criteri di organizzazione e funzionamento del progetto, cui l’Amministrazione comunale dà il proprio sostegno. La gestione diretta dei servizi nelle diverse sedi scolastiche è concordata tra le direzioni didattiche e le associazioni o cooperative sociali che hanno dato disponibilità a svolgere tale servizio, rapportandosi a loro volta con le famiglie per le modalità organizzative e di adesione degli alunni.

Nell’anno scolastico 2024-2025 si sono registrate 603 iscrizioni in orario mattutino, prima dell’inizio delle lezioni, cui si aggiungono i 160 bambini che hanno fruito delle iniziative pomeridiane organizzate, all’interno del proprio plesso di riferimento, dopo il suono dell’ultima campanella della giornata. “Complessivamente – rimarca l’assessora alle Politiche per la Famiglia Nicoletta Corvi – parliamo di 763 alunni, appartenenti ai diversi Circoli didattici, per i quali è stato possibile garantire un supporto educativo di qualità, assicurato dall’esperienza e dalle competenze specifiche delle realtà cui le scuole hanno affidato il servizio, affiancandole alla preziosa e storica presenza dei volontari di Auser, potendo diversificare l’offerta e permettendo alle famiglie di contare su un ampio ventaglio di proposte”.

Per quanto riguarda il 2° Circolo, le attività sono state gestite dall’associazione Mondo Aperto in tutte le sedi, con la partecipazione di 35 bambini al pre scuola alla primaria Alberoni, altrettanti alla Mazzini, 20 a San Lazzaro (dove 22 alunni hanno frequentato anche il post scuola) e 33 a Mucinasso. Negli istituti facenti capo al 3° Circolo, alla società Piace Volley è stato affidato il servizio per la primaria De Gasperi, con 42 partecipanti al pre scuola e 20 alle iniziative pomeridiane, mentre a Sant’Antonio è stata Casa Morgana ad accogliere ogni mattina 20 alunni e alla Giordani, dove il pre scuola ha registrato 31 adesioni e il post scuola 50, il servizio è stato curato dall’associazione Libera Scelta. Al 4° Circolo didattico, attivato il pre scuola con la compagnia Manicomics per 36 bambini della De Amicis, 32 alunni della Caduti sul Lavoro e 28 della Due Giugno, mentre lo stesso servizio mattutino ha coinvolto 82 bambini alla primaria Vittorino da Feltre, con l’associazione di volontariato Laboratorio di strada. Il 7° Circolo ha affidato all’Ati guidata da Unicoop il pre scuola per 115 bambini alla primaria Pezzani, dove 29 alunni, con la stessa realtà, hanno seguito le attività pomeridiane. Per l’8° Circolo, infine, 57 iscritti all’accoglienza mattutina presso la Don Minzoni (24 le adesioni al post scuola) e 37 alla Carella (15 per le attività pomeridiane), il tutto a cura dell’associazione Libera Scelta.

“Il nuovo progetto educativo avviato, d’intesa con i dirigenti dei diversi Circoli didattici, un anno fa – conclude Nicoletta Corvi – ha permesso di assicurare alle famiglie un sostegno irrinunciabile nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, valorizzando al tempo stesso il ruolo e l’impegno di Auser e dei suoi volontari, che storicamente hanno dato continuità all’accoglienza dei bambini in orari extra scolastici. Aver confermato per il prossimo triennio le risorse destinate a questo progetto significa, da parte dell’Amministrazione, consolidare un percorso strutturato, fondato sulla sinergia tra tutte le componenti del tessuto socio-educativo del territorio, mantenendo in primo piano l’accessibilità del servizio per l’utenza e l’offerta di un tempo di qualità per i bambini, inteso non solo come fondamentale accudimento, ma come esperienza di socializzazione, apprendimento e crescita condivisa”.

Pre e post scuola, la Giunta conferma il sostegno al progetto educativo avviato nel 2024, in risposta al bisogno di accoglienza prima e a conclusione dell’orario scolastico. Stanziati 30 mila euro per dare continuità a un servizio di qualità

La Giunta ha approvato, nei giorni scorsi, lo stanziamento di 30 mila euro – suddivisi nelle tre annualità 2025-2026-2027, per l’importo di 10 mila euro ciascuna – da destinare come contributo alle realtà che animano le attività di accoglienza pre e post scuola nelle primarie statali della città. Con la stessa delibera, sono stati confermati i criteri di organizzazione e funzionamento del progetto, cui l’Amministrazione comunale dà il proprio sostegno. La gestione diretta dei servizi nelle diverse sedi scolastiche è concordata tra le direzioni didattiche e le associazioni o cooperative sociali che hanno dato disponibilità a svolgere tale servizio, rapportandosi a loro volta con le famiglie per le modalità organizzative e di adesione degli alunni.

Nell’anno scolastico 2024-2025 si sono registrate 603 iscrizioni in orario mattutino, prima dell’inizio delle lezioni, cui si aggiungono i 160 bambini che hanno fruito delle iniziative pomeridiane organizzate, all’interno del proprio plesso di riferimento, dopo il suono dell’ultima campanella della giornata. “Complessivamente – rimarca l’assessora alle Politiche per la Famiglia Nicoletta Corvi – parliamo di 763 alunni, appartenenti ai diversi Circoli didattici, per i quali è stato possibile garantire un supporto educativo di qualità, assicurato dall’esperienza e dalle competenze specifiche delle realtà cui le scuole hanno affidato il servizio, affiancandole alla preziosa e storica presenza dei volontari di Auser, potendo diversificare l’offerta e permettendo alle famiglie di contare su un ampio ventaglio di proposte”.

Per quanto riguarda il 2° Circolo, le attività sono state gestite dall’associazione Mondo Aperto in tutte le sedi, con la partecipazione di 35 bambini al pre scuola alla primaria Alberoni, altrettanti alla Mazzini, 20 a San Lazzaro (dove 22 alunni hanno frequentato anche il post scuola) e 33 a Mucinasso. Negli istituti facenti capo al 3° Circolo, alla società Piace Volley è stato affidato il servizio per la primaria De Gasperi, con 42 partecipanti al pre scuola e 20 alle iniziative pomeridiane, mentre a Sant’Antonio è stata Casa Morgana ad accogliere ogni mattina 20 alunni e alla Giordani, dove il pre scuola ha registrato 31 adesioni e il post scuola 50, il servizio è stato curato dall’associazione Libera Scelta. Al 4° Circolo didattico, attivato il pre scuola con la compagnia Manicomics per 36 bambini della De Amicis, 32 alunni della Caduti sul Lavoro e 28 della Due Giugno, mentre lo stesso servizio mattutino ha coinvolto 82 bambini alla primaria Vittorino da Feltre, con l’associazione di volontariato Laboratorio di strada. Il 7° Circolo ha affidato all’Ati guidata da Unicoop il pre scuola per 115 bambini alla primaria Pezzani, dove 29 alunni, con la stessa realtà, hanno seguito le attività pomeridiane. Per l’8° Circolo, infine, 57 iscritti all’accoglienza mattutina presso la Don Minzoni (24 le adesioni al post scuola) e 37 alla Carella (15 per le attività pomeridiane), il tutto a cura dell’associazione Libera Scelta.

“Il nuovo progetto educativo avviato, d’intesa con i dirigenti dei diversi Circoli didattici, un anno fa – conclude Nicoletta Corvi – ha permesso di assicurare alle famiglie un sostegno irrinunciabile nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, valorizzando al tempo stesso il ruolo e l’impegno di Auser e dei suoi volontari, che storicamente hanno dato continuità all’accoglienza dei bambini in orari extra scolastici. Aver confermato per il prossimo triennio le risorse destinate a questo progetto significa, da parte dell’Amministrazione, consolidare un percorso strutturato, fondato sulla sinergia tra tutte le componenti del tessuto socio-educativo del territorio, mantenendo in primo piano l’accessibilità del servizio per l’utenza e l’offerta di un tempo di qualità per i bambini, inteso non solo come fondamentale accudimento, ma come esperienza di socializzazione, apprendimento e crescita condivisa”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy