Nonostante il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico continua a perseguitare una donna, finisce in carcere

Nella serata di sabato 18 aprile, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Piacenza hanno arrestato un cittadino italiano di 51 anni residente in provincia di Latina in quanto inottemperante ai divieti previsti dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento ad una donna di anni 30 residente nella stessa provincia.
In particolare il soggetto, malgrado fosse stata emessa a suo carico dal Tribunale di Latina il divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico, per impedirgli di avere qualsiasi contatto con una sua conoscente che già da diverso tempo perseguitava, perseverava nel suo intento rifiutandosi di indossare il dispositivo elettronico volendo altresì dimorare presso un’abitazione che si trovava ad una distanza minore dei 5000 metri dall’abitazione della vittima, prescrizione prevista nell’ordinanza stessa.
Per cui all’atto della notifica valutate le sue volontà, non corrispondenti ai requisiti imposti, veniva applicata la misura cautelare in carcere, in quanto non possedeva un domicilio idoneo per l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.
Dopo le formalità di rito l’arrestato veniva associato alla locale Casa Circondariale.