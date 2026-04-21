Banca di Piacenza per i giovani, successo del Quartetto d’archi della Cherubini

È stato un successo, decretato dai convinti applausi del pubblico presente in Sala Corrado Sforza Fogliani del PalabancaEventi, il concerto di musica da camera eseguito dal Quartetto d’archi dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini formato da Ludovico Furlani (violino I), Aleardo Brutti (violino II), Alvise Berto (viola), Claudia Notarstefano (violoncello). Un’iniziativa della Società dei Concerti di Piacenza – sostenuta dalla Banca di Piacenza – che prevede altri due appuntamenti, a settembre e a ottobre. Michele Rossi, della Società dei Concerti, ha ringraziato l’Istituto di credito per la collaborazione e ricordato come quello della Cherubini abbia rappresentato un ritorno a Palazzo Galli, dopo che nel 2005 il maestro Muti provò con l’orchestra giovanile nella stessa sala, lodandone l’acustica.

Il quartetto ha eseguito musiche di Franz Joseph Haydn (opera 20 n. 5 in Fa minore: moderato, menuet e trio, adagio, finale-fuga a due soggetti, una pietra miliare nella storia dell’evoluzione del genere quartettistico) e Pëtr Il’ic Tchaikovsky (opera 11 in Re maggiore: moderato e semplice, andante cantabile, scherzo-allegro non tanto e con fuoco, finale-allegro giusto, realizzata seguendo il punto di vista “astratto” di un autore “classico”).

ORCHESTRA GIOVANILE CHERUBINI

Fondata da Riccardo Muti nel 2004, ha assunto il nome di uno dei massimi compositori italiani di tutti i tempi attivo in ambito europeo per sottolineare sia una forte identità nazionale, sia una visione europea della musica e della cultura. L’Orchestra, che si pone come congiunzione tra il mondo accademico e l’attività professionale, è formata da giovani strumentisti – selezionati da una commissione costituita dalle prime parti di prestigiose orchestre europee e presieduta dallo stesso Muti – che, secondo uno spirito di continuo rinnovamento, restano in orchestra per un solo triennio.

Dalla sua fondazione, sotto la direzione di Muti, si è cimentata in un repertorio che va dal Barocco al Novecento, con concerti in Italia e nel mondo, nei principali teatri di tutto il mondo. Tra le moltissime collaborazioni, può vantare quelle con artisti come Claudio Abbado, John Axelrod, James Conlon, Dennis Russell Davies, Kevin Farrell, Patrick Fournillier, Valery Gergiev, Herbie Hancock, Leonidas Kavakos, Lang Lang, Ute Lemper, Alexander Lonquich, Wayne Marshall, Kurt Masur, Anne-Sophie Mutter, Kent Nagano, Krzysztof Penderecki, Vadim Repin, Giovanni Sollima, Yuri Temirkanov e Pinchas Zukerman.

MUSICA DA CAMERA

La musica da camera dell’Orchestra Cherubini rappresenta un naturale sviluppo del lavoro artistico dell’ensemble fondato dal maestro Muti. La nascita di gruppi di camera, per volontà degli stessi musicisti e su invito del loro mentore, mira a sviluppare e perfezionare l’affiatamento dei singoli grazie all’attività cameristica, che consente di approfondire ulteriormente il rapporto dialettico fra gli elementi dell’orchestra.

Dal 2018 questo percorso si è arricchito del progetto La musica senza barriere, che riflette una visione artistica e umana precisa: fare musica insieme come uno dei più alti esempi di convivenza civile. Questa convinzione, alla base del lavoro di Muti, è diventata la forza motrice di un’attività cameristica intensa e significativa. I gruppi da camera della Cherubini si esibiscono regolarmente in contesti diversi, portando la loro musica in ambito nazionale e internazionale. Negli ultimi anni hanno tenuto concerti negli Stati Uniti, in Giappone e in numerosi festival italiani, confermando la versatilità e l’eccellenza dei giovani musicisti coinvolti.

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