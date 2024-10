Presentazione del libro di Mattia Ringozzi “La dignité des vaincus” all’Archivio di Stato di Piacenza il 31 ottobre. L’appuntamento che fa parte della rassegna ” I giovedì dell’Archivio”, ha inizio alle ore 17.30.

Presentazione del libro di Mattia Ringozzi

Questo volume, frutto di ricerche su documenti inediti in Francia e in Italia, si propone di portare finalmente alla luce il pensiero e l’azione di Luigi Campolonghi, studioso di spicco che ha indagato il fenomeno dell’emigrazione economica e politica italiana in Francia. Lo studio di Campolonghi sull’emigrazione, dalla fine del XIX secolo alla Seconda Guerra mondiale, permette di cogliere da un altro punto di vista, quello intellettuale, la lotta contro il regime fascista.

L’analisi delle sue idee attraverso l’attività giornalistica ha messo in evidenza il legame tra la scienza politica e la produzione letteraria. La sua ricerca ha dato vita ad una vera e propria pedagogia civica per favorire l’integrazione dei lavoratori italiani in Francia.