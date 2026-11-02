Sparano con pistole ad aria compressa durante la messa al cimitero, paura a Ponte dell’Olio: indagini in corso

Momenti di paura al cimitero di Ponte dell’Olio, dove alcuni sconosciuti hanno sparato pallini di piombo con armi ad aria compressa durante una celebrazione religiosa. Alcuni fedeli sono stati colpiti, fortunatamente senza riportare ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

L’episodio si è verificato mentre era in corso la messa organizzata all’interno del cimitero, alla presenza di numerosi fedeli.

Durante la funzione, improvvisamente, sarebbero stati esplosi alcuni colpi con armi ad aria compressa. I pallini di piombo hanno raggiunto alcune delle persone presenti, provocando momenti di forte apprensione.

Fortunatamente, nonostante alcuni fedeli siano stati colpiti, nessuno avrebbe riportato lesioni.

È stato richiesto l’intervento dei carabinieri, giunti sul posto per verificare quanto accaduto e avviare i primi accertamenti.

Restano da chiarire le circostanze dell’episodio, la provenienza dei colpi e le ragioni del gesto. I militari stanno lavorando per risalire all’identità degli sconosciuti che hanno sparato durante la celebrazione religiosa.