Gli Amici della Lirica presentano “Primo Palcoscenico” dal 31 maggio al 27 giugno 2026. Un appuntamento nato dalla volontà di investire concretamente nel futuro della lirica. La seconda edizione di “Primo Palcoscenico” è proposta in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Nicolini

Dopo il successo dello scorso anno, rinnova una collaborazione capace di creare entusiasmo, partecipazione e nuove opportunità per i giovani interpreti. Saranno quattro i nuovi appuntamenti in programma, pensati per offrire agli allievi delle classi di canto un’occasione autentica di confronto con il pubblico e con il palcoscenico.

Il primo appuntamento si terrà domenica 31 maggio alle ore 17.30 sede degli Amici della Lirica – via Mazzini, 81 con la la classe di canto della professoressa Carla Di Censo. Protagonista sarà anche il pubblico degli appassionati un pubblico competente, attento e profondamente legato alla tradizione operistica.

Per i giovani allievi sarà una vera prova d’esame, l’occasione per esibirsi davanti a spettatori reali e vivere un’esperienza fondamentale nel loro percorso artistico e professionale. “Primo Palcoscenico” si conferma così un’importante palestra formativa per le nuove generazioni della lirica, grazie alla collaborazione tra due realtà storiche profondamente radicate nel tessuto culturale del territorio.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

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