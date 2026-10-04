Il progetto “Pronti, partenza… Joelette! Piacenza” per favorire inclusione e accessibilità presentato il 6 ottobre all’Auditorium Sant’Ilario

Rendere il territorio accessibile a tutti, abbattendo gli ostacoli che ancora limitano la partecipazione alla vita all’aria aperta. Con questo obiettivo nasce “Pronti, partenza… Joelette! Piacenza”, un progetto che punta a favorire l’inclusione e l’accessibilità nei percorsi naturalistici del territorio piacentino attraverso l’utilizzo della Joelette, una speciale carrozzina da trekking che permette alle persone con difficoltà motorie di vivere esperienze in natura accompagnate da volontari formati.

Il progetto sarà presentato martedì 6 ottobre 2026 alle ore 18.00 presso l’Auditorium Sant’Ilario di Piacenza (Corso Garibaldi 17). L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenterà un’occasione per conoscere finalità, partner e opportunità di una proposta che coniuga inclusione, socialità e valorizzazione del territorio.

Promossa da ANGSA Piacenza, l’iniziativa coinvolge numerose realtà associative ed enti del territorio, con il sostegno delle istituzioni locali e dei Parchi del Ducato. L’obiettivo è costruire una rete di volontari, associazioni e cittadini che renda sempre più concreta la possibilità per tutte le persone di partecipare ad escursioni, passeggiate e momenti di scoperta del patrimonio ambientale piacentino.

“Pronti, partenza… Joelette!” non è soltanto un progetto di mobilità inclusiva, ma un invito a ripensare la fruizione degli spazi naturali come un diritto di tutti, promuovendo relazioni, condivisione e benessere attraverso esperienze accessibili e senza barriere.

L’ingresso alla presentazione è libero e aperto a chiunque desideri conoscere e sostenere questa importante iniziativa per un territorio più inclusivo.