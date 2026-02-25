Pulcheria Off, un ricco programma di iniziative: dalle pari opportunità alla violenza sulle donne

Presentato il calendario per “Pulcheria Off”, percorso promosso dal Comune di Piacenza, nell’ambito del Tavolo sulle Politiche di Genere, dedicato ai temi delle pari opportunità, del contrasto alla violenza contro le donne e della promozione del benessere e della qualità di vita.

Alla presentazione degli appuntamenti in programma, tenutasi questa mattina in Municipio, sono intervenute (da sinistra nella foto): Anna Gallazzi, vice presidente del Centro Antiviolenza – Città delle Donne Odv, le cui iniziative in cartellone sono sostenute dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del progetto “RemindER; la consigliera provinciale Nadia Pompini, presidente del Tavolo contro la violenza alle donne e di genere; l’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Piacenza Serena Groppelli; l’assessora con delega al Contrasto della violenza di genere del Comune di Piacenza Nicoletta Corvi; la vice presidente Laura Bocciarelli in rappresentanza di Avis provinciale.

