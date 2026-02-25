Tra le carrozze di Palazzo Farnese una targa per ricordare l’opera di Ettore Aspetti

Nella cornice della Sezione delle Carrozze a Palazzo Farnese, ha avuto luogo lo scoprimento ufficiale della targa in memoria del restauratore Ettore Aspetti, la cui opera preziosa e competente fu determinante per il recupero di un patrimonio storico che oggi costituisce il nucleo di una collezione museale tra le più importanti in Italia.

Erano presenti, nell’occasione, gli assessori Christian Fiazza e Mario Dadati, unitamente ai rappresentanti della famiglia Aspetti e dell’associazione Old Rugby, che nel nome di un profondo legame con il maestro del restauro ha voluto onorarne il ricordo. Interverranno, inoltre, Antonella Gigli e Stefano Pronti, già direttori dei Musei Civici di Palazzo Farnese.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy