Tra le carrozze di Palazzo Farnese una targa per ricordare l’opera di Ettore Aspetti

Nella cornice della Sezione delle Carrozze a Palazzo Farnese, ha avuto luogo lo scoprimento ufficiale della targa in memoria del restauratore Ettore Aspetti, la cui opera preziosa e competente fu determinante per il recupero di un patrimonio storico che oggi costituisce il nucleo di una collezione museale tra le più importanti in Italia.
Erano presenti, nell’occasione, gli assessori Christian Fiazza e Mario Dadati, unitamente ai rappresentanti della famiglia Aspetti e dell’associazione Old Rugby, che nel nome di un profondo legame con il maestro del restauro ha voluto onorarne il ricordo. Interverranno, inoltre, Antonella Gigli e Stefano Pronti, già direttori dei Musei Civici di Palazzo Farnese.