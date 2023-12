Punti di vista: “Peccato il pari, ma siamo squadra”. L’analisi di Amorini dopo Clivense-Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Eravamo molto preoccupati per questa trasferta e l’avevamo detto. Tre vittorie consecutive e un avversario in crescita potevano rappresentare la classica buccia di banana. Invece no. Vero che non abbiamo vinto, vero che non siamo stati qualitativi e bravi come nelle ultime uscite, ma abbiamo confermato di essere diventati squadra.

La pecca è quella di essere passati in vantaggio e di non aver avuto l’istinto killer per chiuderla. In quei minuti dopo la rete avremmo dovuto approfittare maggiormente del loro sbandamento, invece gli abbiamo concesso il pareggio (meritato). Le preoccupazioni nascono dallo stop di Kernezo per un problema muscolare, che lo hanno fermato nel momento della stagione in cui era diventato un fattore importante per la fase offensiva.

La chiosa finale è per Bassanini e Corradi. Il primo ci ha deliziato ispirando l’azione del vantaggio, mentre il secondo deve fare assolutamente di più.

