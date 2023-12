Eventi a Piacenza e dintorni fino a domenica 10 dicembre

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino a domenica 10 dicembre 2023 a Piacenza e dintorni.

Lunedì 04 dicembre

A due secoli dalla nascita del musicista piacentino Giuseppe Austri il Conservatorio Nicolini dedica lunedì 4 dicembre, dalle ore 17, un pomeriggio al talentuoso, ma ora dimenticato, violinista Austri, il “Paganini piacentino”.

Martedì 05 dicembre

Giornata internazionale del Volontariato, a Piacenza il martedì 5 dicembre “Io Amo”. Alle ore 18 a Palazzo Farnese.

Canto di Pace e Libertà, concerto a sostegno del progetto “Salviamo le vite insieme”. Appuntamento alle ore 20.30 alla Sala dei Teatini in via Scalabrini 9.

Mercoledì 06 dicembre

Mercoledì 6 dicembre, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini (Sala Panini), la Deputazione di storia patria per le province parmensi, sezione di Piacenza organizza una conferenza sul tema “Tra storia e progetto, la ricerca storico documentaria”

Giovedì 07 dicembre

Iris il fiore di Natale, torna il 7 dicembre la cena benefica per l’Hospice la Casa di Iris a Piacenza Expo.

Venerdì 08 dicembre

A Castell’Arquato, il giorno 08 dicembre, ritorna WINTERLAND, il paese del Natale: una giornata dedicata ai profumi, ai colori e alle atmosfere del Natale.

Concerto del coro della Cattedrale e l’inaugurazione del tradizionale presepe nel giardino del Museo Kronos, alle spalle delle absidi del Duomo, in via Prevostura.

Sabato 09 dicembre

Santa Winter Fest a Santa Maria di Bobbio.

Alle ore 19:00, la piccola chiesa di Santa Maria in Cortina sarà la cornice del concerto dei musicisti Gianni Mimmo e Luca Collivasone, «Rumpus room».

Alle ore 21 al Teatro President prende il via la Rassegna dialettale 2023/2024 “Corrado Sforza Fogliani” con la compagnia “Al cuméri” che presenta “Aris mäi cardì”, un atto unico di Susy Stragliati.

Al Milestone alle ore 21.30: “Invenzioni a più voci”. L’evento è ideato dal pianista, compositore e didatta Claudio Angeleri.

Domenica 10 dicembre

Mercanti di Qualità a Carpaneto Piacentino.

Sagra della Lumaca e Mercatino di Natale a Bobbio.

Alle ore 17, al Ridotto del Teatro Municipale, prende il via la nuova rassegna “Prima di andare in scena”. E’ il primo degli incontri di presentazione e guida all’ascolto alle opere in cartellone, dedicato in quest’occasione all’Otello di Giuseppe Verdi, titolo inaugurale in programma venerdì 15 e domenica 17 dicembre al Teatro Municipale.

Alle ore 15:30: «Piacenza a tavola. Cibi e tradizioni nelle ricette, dai pellegrini a oggi». Tour a Piacenza tra le eccellenze culinarie, nella storia, nella tradizione e nella cultura della città.

Al Museo Kronos alle ore 15:30 si terrà il laboratorio didattico Un capolavoro al buio, dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni.

Appuntamenti e mostre

Fino al 24 dicembre: Natale a Piacenza- Città in festa.

Fino al 22 gennaio prosegue “Piacenza on Ice”, l’ormai tradizionale allestimento della pista di pattinaggio su ghiaccio in città durante il periodo festivo.

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2023, iniziative a Piacenza fino al 10 dicembre.

Il Natale a Grazzano Visconti fino al 7 gennaio 2024.

A partire dal 9 dicembre e sino al mese di giugno 2024, saranno aperte ogni fine settimana sia la salita agli affreschi del Pordenone nella Basilica di Santa Maria di Campagna, sia la salita alla cupola del Guercino nella Cattedrale di Santa Maria Assunta.

La magia del Natale, a Rivergaro appuntamenti fino al 29 dicembre.

«Natale ad Arte» la settima edizione a Piacenza fino al 14 gennaio.

XNL Aperto. A Piacenza fino al 7 gennaio 2024, le mostre PerimetroPiacenza e Sul Guardare Atto 1° / Massimo Grimaldi. Il programma.

Dinastia, la mostra ai Musei Civici di Palazzo Farnese aperta fino al 31 dicembre 2023. E’ un’esperienza che si gioca negli spazi del palazzo signorile dei Farnese e i resti dell’antica Cittadella viscontea.

Nello spazio espositivo al piano terra della Biblioteca Passerini Landi è in corso la mostra fotografica “Terre del Trebbia”, che resterà allestita sino al 22 dicembre.

STAGIONI TEATRALI

Stagione del Teatro Municipale di Piacenza.

14° edizione della stagione del Teatro Trieste 34 di Piacenza dal 27 ottobre al 9 dicembre 2023.

RIDO SOGNO E VOLO, 5° Edizione della Rassegna di Clown e Teatro Circo Contemporaneo Piacenza. Spettacoli fino al 5 aprile 2024 al Teatro Manicomics.

La Stagione del Teatro Verdi di Fiorenzuola.

Stagione del Teatro Verdi di Castel San Giovanni. Stagione teatrale dal 10 novembre 2023 al 21 aprile 2024 – Stagione Musicale dal 02 dicembre 2023 al 13 aprile 2024.

Stagione Teatro Duse di Cortemaggiore dall’11 novembre 2023 al 17 febbraio 2024.

Stagioni “Salt’in Banco” e “A teatro con mamma e papà” dal 12 novembre 2023.