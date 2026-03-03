Baseball – Piacenza rinforza l’attacco con Carmelo Penaloza

Il Piacenza Baseball sceglie il giorno del suo compleanno per presentare il secondo uomo nuovo dopo Federico Faini. Si pesca ancora in serie A e l’accordo stavolta è con lo svincolato Carmelo Penaloza, 38 anni, utility con la mazza pesante, l’ultimo campionato a Codogno.

Vista la costanza di rendimento ad alti livelli che ha sempre mantenuto in carriera è destinato ad occupare il cuore del line-up biancorosso. E’ tesserabile come atleta di scuola italiana dato che nel 2013 ha ottenuto il passaporto italiano in virtù delle origini siciliane del nonno.

Nel campionato che attende il Piacenza, Penaloza sarà l’uomo di maggior esperienza visti i suoi trascorsi professionistici negli Stati Uniti unita alla lunga militanza ad alti livelli nel nostro Paese. La dirigenza del Piacenza ha colto al volo l’opportunità nel momento in cui le strade di Penaloza e del Codogno si sono separate e ora si confida che la volontà del bomber italo-venezuelano di togliersi ancora qualche soddisfazione in carriera possa abbinarsi alle ambizioni biancorosse nel campionato ormai alle porte.

La scheda del giocatore

Carmelo Penaloza (destro, 184cm. – 97 kg.) è nato in Venezuela, a Barquisimeto. Come consuetudine alle latitudini latine ha appreso giovanissimo i rudimenti del batti e corri e dopo un brillante percorso giovanile, a 18 anni ha firmato un contratto professionistico con l’organizzazione degli Oakland Athletic’s arrivando fino al singolo A. In sei stagioni nelle Minors ha meritato una media battuta di 272 (95 hit in 349 turni) con 46 punti battutia casa.

Contemporaneamente nei mesi invernali è protagonista in Liga Venezuelana vestendo la casacca dei Cardenales de Lara dove ha avuto come compagno di dug-out Francisco Cervelli, stella dei New York Yankees e attuale allenatore della nazionale italiana con la quale è stato ospite a Piacenza settembre scorso per Italia-Rep. Ceca valevole per l’Italian Baseball Week-. Rilasciato dagli Athletic’s, Penaloza approda in Italia nel 2014, a Bollate per la precisione in serie A2. Resta sette stagioni finchè la rinuncia del club lombardo lo costringe a cambiar squadra ed arrivare a Codogno dove come detto ha giocato fino al campionato scorso. Le performance del 2025 parlano di una media nel box di 232 con 13 punti battuti a casa. In difesa ricopre i ruoli di prima base e ricevitore.

