Nuova donazione per la comunità Luna Stellata, La Ricerca: un aiuto per coprire spese straordinarie e di gestione – AUDIO

Donazioni importanti per le spese straordinarie e di gestione delle comunità Luna Stellata e Stella del Mattino. Presentata la collaborazione tra l’Agenzia di Itas Mutua Assicurazioni e Fondazione La Ricerca. Il sostegno, che consiste in una somma del fondo per il sociale che a partire da quest’anno Itas ha stanziato per il territorio piacentino, va alle due comunità che accolgono e si prendono cura di donne in difficoltà. La donazione servirà a coprire parte delle spese da sostenere per consentire ai bambini ospitati (ce ne sono cinque, dieci le mamme) di frequentare scuola materna e asilo nido.

Il referente dell’Agenzia, Pierluigi Galli ha visitato la struttura. “ Il valore dall’attività assicurativa viene devoluto sui territori andando a rispecchiare quelli che sono i principi di mutualità che Itas rappresenta per il territorio nazionale. Una mutua che non ha finalità di lucro, quindi non ha dividendi da distribuire e pertanto il valore creato dall’attività assicurativa viene attribuito ai territori tramite un’assistenza mutualistica individuando progetti come quello di Luna Stellata e Stella del Mattino”.

Durante l’incontro nella struttura Luna Stellata è emersa una reale affinità di intenti. Presenti durante la visita alla struttura la responsabile delle comunità di accoglienza mamma-bambino, Roberta Lala, la coordinatrice dei Servizi e delle comunità terapeutiche, Anita Barbieri, e la responsabile dell’Area Comunicazione e Fundraising Itala Orlando che ha parlato delle esigenze delle due comunità. “ I costi di trasporto e quindi la manutenzione dei mezzi che utilizziamo per portare i bambini a scuola tutti i giorni. Poi ci sono i costi della gestione della casa perché è frequentata da molte persone e quindi è soggetta all’usura sia per quanto riguarda gli elettrodomestici e sia per quanto riguarda la manutenzione, per tenerla in condizioni adeguate. Quindi ci affidiamo anche alla raccolta fondi che ci permette di avere un rapporto sempre aperto con la comunità sociale e territoriale, ma anche di poter sostenere delle spese eccezionali o comunque di contribuire alle spese normali di gestione”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy