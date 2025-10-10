Travolta dal bus, la tragedia un anno fa: il Raineri Marcora intitola una cucina didattica a Simran – AUDIO e VIDEO

L’Istittuto Agroalimentare Raineri Marcora ha intitolato una cucina didattica a Simran Kumar, la studentessa 14enne di origini indiane deceduta proprio il 10 ottobre di un anno fa, travolta e uccisa nel parcheggio del plesso in via Mattei da un pullman. La studentessa si trovava nei pressi dell’autobus in attesa di salire a bordo del mezzo. La 14enne, che frequentava il primo anno della scuola alberghiera, era tragicamente caduta sotto le ruote del bus. Una tragedia che aveva scosso tutta la comunità piacentina.

A un anno esatto dalla tragedia, l’istituto ha voluto intitolare a Simran una cucina didattica della scuola. L’intitolazione è avvenuta nel corso di una cerimonia estremamente sentita, durante la quale i compagni di classe della ragazzina hanno presentato alcuni pensieri e lettere, consegnate poi alla famiglia. Commossa anche Monica Patelli, presidente della Provincia, presente alla cerimonia.

Dopo la tragedia, la scuola ha completamente rivoluzionato il parcheggio e l’area di sosta dei bus, con l’obiettivo di renderla ulteriormente sicura.

“In collaborazione con Tempi e con SETA abbiamo rimesso una nuova segnaletica nel piazzale antistante dell’istituto. L’abbiamo costruita assieme in modo tale che gli alunni ancora più di prima, perché anche prima vi era comunque un percorso segnato dove gli alunni potevano comunque ritenersi in sicurezza, ma ancora di più abbiamo costruito un percorso tale per cui attualmente gli alunni, uscendo con calma dalle classi nei tempi previsti, possono salire sul pullman predisposti in modo corretto”, spiega il dirigente scolastico del Raineri Marcora, Alberto Mariani.

“Abbiamo deciso di ricordarla dedicandole uno spazio, una cucina del nostro istituto, uno spazio che lei ha vissuto nel breve periodo in cui è rimasta qui. Deve servire in chiave motivazionale anche per gli alunni che frequenteranno e che sceglieranno il nostro istituto e deve servire anche per ricordare il senso di responsabilità che ognuno di noi deve avere lavorando in un istituto scolastico”.

Commossa la famiglia di Simran. Il padre, Paramjit Kumar, ha lanciato un appello alla scuola e in generale alle istituzioni scolastiche a non dimenticare mai la questione sicurezza.

“Sì, aumentare la sicurezza serve, perché quello che è successo a nostra figlia non deve più accadere. Serve maggiore sicurezza all’esterno, tra gli autobus, tra tutti gli autisti, in tutti i parcheggi. Gli autisti devono poter lavorare in tranquillità, senza stress. L’autista ha detto di non aver visto la ragazza, ma come è possibile, era alta come me?”.

