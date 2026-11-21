La Squadra Mobile di Grosseto ha fornito ai militari le indicazioni per rintracciare l’indagato. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per rapina aggravata e lesioni personali aggravate.

Nella mattinata di venerdì 20 novembre, i carabinieri della Stazione di Lugagnano Val d’Arda (PC) hanno rintracciato e arrestato in paese un giovane straniero di 27 anni, irregolare e in Italia senza fissa dimora, indagato per una rapina avvenuta a Grosseto la sera del 19 ottobre.

I militari hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa l’11 novembre dal GIP del Tribunale di Grosseto, su richiesta della Procura della Repubblica.

La ricostruzione della rapina: spray al peperoncino, calci e pugni

Secondo la ricostruzione degli investigatori, quattro persone avrebbero seguito e accerchiato un uomo nel centro di Grosseto.

Dopo avergli spruzzato al volto uno spray al peperoncino, lo avrebbero colpito con calci e pugni e gli avrebbero sottratto 1.200 euro che custodiva nel portafoglio.

Soccorso e accompagnato al pronto soccorso, l’uomo ha riportato contusioni multiple con una prognosi di otto giorni.

Le indagini della Squadra Mobile di Grosseto e le immagini di videosorveglianza

Gli agenti della Squadra Mobile di Grosseto hanno raccolto le dichiarazioni della vittima e dei testimoni e hanno ricostruito gli spostamenti degli indagati attraverso le immagini degli impianti di videosorveglianza.

Il 27enne rintracciato dai carabinieri in casa di familiari a Lugagnano

Sulla base delle indicazioni ricevute dagli investigatori, i carabinieri hanno localizzato il giovane a Lugagnano Val d’Arda (PC) in casa di alcuni familiari stretti.

Al termine delle formalità di rito, lo hanno accompagnato alla casa circondariale di Piacenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Grosseto.