Immobilizzano la farmacista e fuggono con l’incasso, rapina a Fontana Fredda: i carabinieri arrestano i banditi nel giro di un’ora

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di martedì 30 giugno alla farmacia di Fontana Fredda, nel comune di Cadeo, dove due giovani hanno messo a segno una rapina con modalità violente.

L’episodio è avvenuto intorno alle 18. Secondo una prima ricostruzione, i due sono entrati nell’esercizio mentre all’interno si trovava soltanto la farmacista. Uno dei malviventi l’avrebbe immobilizzata stringendole un braccio attorno al collo, mentre il complice si è diretto alla cassa impossessandosi dell’incasso.

Ottenuto il denaro, i due sono fuggiti a bordo di un’auto, facendo perdere inizialmente le proprie tracce. La farmacista, sotto choc ma fortunatamente non ferita, ha immediatamente allertato il 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini visionando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della farmacia. L’attività investigativa ha dato risultati in tempi rapidissimi: nel giro di circa un’ora i militari sono riusciti a identificare i presunti responsabili e a rintracciarli a Sariano di Gropparello.

Sono in corso gli accertamenti dell’Arma per ricostruire nel dettaglio la dinamica della rapina e le responsabilità dei due giovani.

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