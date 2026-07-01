Lavori sulla Tangenziale sud-ovest, limite di 30 km/h e divieto di sorpasso

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di consolidamento e ripresa della pavimentazione bituminosa in tratti vari, lungo la Strada Provinciale n. 1 (Tangenziale Sud-Ovest di Piacenza).
Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h e il divieto di sorpasso, lungo la Strada Provinciale n. 1 (Tangenziale Sud-Ovest di Piacenza), dal km 6+390 (Rotatoria di Via Turati) al km 9+130 (Rotatoria Galleana), dal 6 al 18 luglio 2026, nel territorio comunale di Piacenza.