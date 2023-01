Rassegna dialettale, in scena la Compagnia Egidio Carella con “Le vedove” il 21 gennaio

Sabato 21 gennaio alle ore 21 riprende al Teatro President la Rassegna dialettale, dedicata a Corrado Sforza Fogliani, e realizzata con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano e il Patrocinio gratuito del Comune di Piacenza e dalla Banca di Piacenza.

In scena per la ripresa della rassegna dialettale la Compagnia Egidio Carella che presenta “Le vedove”, commedia dialettale in tre atti di Maria Gabriella Bonazzi, tradotta nel dialetto piacentino da Delio Marenghi, che è anche il regista della compagnia.

La divertente e brillante commedia ha una trama in cui chi subisce un tradimento non è mai contento e l’amore, anche quello più perfetto, si risveglia ma con difetto. Tanto che la vendetta preparata dalla moglie è molto raffinata, che con l’aiuto di alcune vedovelle se ne vendono proprio di tutti i colori. Il finale è a sorpresa ma chi lo aspetta si assicura un paio d’ore di allegria e risate.

Personaggi e interpreti: Marisa, padrona di casa, Luisa Pierucci – Alessandra Zermani; Prospero, marito, Delio Marenghi; Prassede, figlia, Roberta Zanon -Maura Galilei; Davide, marito di Prassede, Ettore Celli – Roberto Pinchetti; Severino, nonno, Umberto Arruffati; Romilda, vedova amica di Marisa, Alessandra Zermani – Luisa Pierucci; Gioconda, vedova amica di Marisa, Mariagrazia Barbieri – Danila Garbi; Sicilia, vedova amica di Marisa, Maura Galilei – Roberta Zanon; Palermo, fratello di Sicilia, Gianluca Ghizzoni; dottore, Ettore Celli.

Suggeritore Pierluigi Camozzi.

Prevendita : City Bar, Via Manfredi 33 Piacenza, da Lunedì a Sabato dalle ore 7 alle 19. Info e prenotazioni: tel. 328 2184586 da lunedì a Sabato dalle 12 alle 19.