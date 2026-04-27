Volontariato in Onda, il primo evento proposto dalla rete di associazioni “Battiti” il 16 maggio “Musica dal Cinema, pura emozione” – AUDIO

Volontariato in Onda, presentato il primo evento proposto dalla rete di associazioni “Battiti” il 16 maggio “Musica dal Cinema, pura emozione”.

Sul tema è intervenuta a Radio Sound, all’interno del al programma realizzato in collaborazione con CSV Emilia, Federica Bussandri Presidentessa dell’Associazione Afadi di Fiorenzuola, una realtà dove ogni giorno si costruiscono opportunità concrete di inclusione, crescita e autonomia dei ragazzi con disabilità. In particolare l’a realtà l’associazione piacentina opera cercando di valorizzarne i talenti dei ragazzi e di dare sollievo nostre famiglie, anche attraverso laboratori, con attività di socializzazione. Si tratta di progetti – spiega Federica Bussandri – che mettono sempre al centro le relazioni e il fare insieme, perché è proprio lì che crediamo che possano nascere, le esperienze più significative.

“Musica dal Cinema, pura emozione”

E’ il primo evento della rete di Associazioni il 16 maggio alla Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni. È una serata – prosegue la Presidentessa di AFADI – di grande valore artistico. Ci saranno degli artisti professionisti, ma la cosa importante è che non sarà solo uno spettacolo, ma anche un progetto condiviso. Infatti i ragazzi di AFADI saliranno sul palco insieme a ragazzi di altre associazioni del territorio che si occupano di disabilità. È coinvolta la realtà di Piacenza, ma anche i distretti di Ponente e di Levante.

Partecipano alla serata del 16 maggio, il Corpo bandistico Isacco Del Val Carlo Pegorini di Pontenure, il coro InCanto Libero di Piacenza e la soprano, musicologa, Anna Chiara Farneti. Il maestro concertatore è Luigi Delmatti.

Tante associazioni insieme con un obiettivo unico

Abbiamo iniziato a lavorare insieme per questa serata musicale, ma l’idea è di creare una rete informale di associazioni. In particolare si tratta di uno spazio in cui possiamo condividere delle idee, delle buone prassi e affrontare insieme delle difficoltà in ottica costruttiva, andando ognuno oltre la propria realtà. Abbiamo definito già un nome e ci chiameremo Battiti, con l’idea che quando ognuno vibra tutto risuona.

L’unione porta a un grande arricchimento.

L’idea è proprio quella di portare la condivisione di esperienze, soluzioni e buone prassi per contaminarci in modo positivo e avere sempre uno spirito costruttivo.

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