Più posti e rette più basse per i nidi, Quintavalla (Pd): “Investimenti importanti e mirati della Regione a sostegno delle famiglie”

Nel 2026 la Regione Emilia-Romagna garantisce a 304 bambini piacentini tra zero e tre anni un posto all’asilo nido: con l’ultimo investimento, di oltre 1 milione 625mila euro, l’offerta nei nidi della nostra provincia è stata aumentata di 84 unità. Sono i numeri presentati dagli assessori regionali Isabella Conti (welfare, politiche per l’infanzia e scuola) e Davide Baruffi (bilancio, montagna e aree interne) nel corso di una conferenza stampa nella mattinata di mercoledì 7 ottobre nella sede della Regione, a Bologna.

“L’Unione europea ha posto un obiettivo – commenta il consigliere regionale piacentino Luca Quintavalla (Pd) – entro il 2030 al 45% dei bambini tra 0 e 3 anni deve essere garantito l’asilo nido. Un traguardo che la nostra Regione ha raggiunto e superato, con quattro anni di anticipo: ad oggi la percentuale sul nostro territorio si attesta al 45,9%. Questi numeri incoraggianti sono frutto delle politiche mirate che mettiamo in atto per la prima infanzia, finalizzate alla crescita dei nostri bambini e al sostegno alle famiglie. Riteniamo importante l’attenzione alle aree montane e interne: una parte delle risorse stanziate è infatti dedicata esclusivamente ai bambini che vivono in queste parti del nostro territorio, le cui famiglie sono già in difficoltà, soprattutto per motivi logistici. Proseguiamo su questa strada con l’obiettivo di ridurre sempre di più il costo dei servizi per le famiglie e incrementare ancora la percentuale di bambini iscritti agli asili nido. Questa è vera politica per favorire la natalità e sostenere le famiglie”.

Il nostro investimento sull’intero territorio della Regione Emilia-Romagna – passato dai 24 milioni del 2022 ai 37,1 milioni di quest’anno – si concentra prevalentemente sull’abbattimento delle rette (29,7 milioni), in particolare per Comuni montani e aree interne (13,6 milioni). Gli altri 7,4 milioni sono destinati all’ampliamento e al consolidamento dell’offerta, per ridurre progressivamente le liste d’attesa.