Ottobre Rosa, LILT porta le visite senologiche in azienda: prima tappa alla Orton

Visite senologiche in azienda per promuovere la cultura della prevenzione

L’iniziativa ha preso il via martedì 6 ottobre, alla Orton di Piacenza, coinvolgendo oltre la metà delle dipendenti, incluse molte giovani sotto i 40 anni.

Per tutto il mese proseguono anche le visite senologiche di LILT all’Ambulatorio della Salute di via Lanza.

Entra nel vivo l’Ottobre Rosa, il mese dedicato a livello internazionale alla prevenzione del tumore al seno.

La prima tappa alla Orton di Piacenza

La LILT di Piacenza ha inaugurato le proprie iniziative martedì 6 ottobre, portando lo screening direttamente nei luoghi di lavoro.

La prima tappa si è svolta alla Orton di Piacenza, dove le dipendenti hanno potuto sottoporsi a un’ecografia mammaria gratuita eseguita da Dario De Vietro, medico specialista in radiodiagnostica in ambito senologico.

A questo proposito, il Dott. De Vietro ha sottolineato il valore dell’attività: “Questi esami ecografici hanno permesso alle dipendenti dell’azienda di aderire a un’iniziativa che aumenta la confidenza con la diagnostica e sensibilizza alla prevenzione del tumore al seno, la prima patologia neoplastica per diffusione nella salute femminile. Il tutto si racchiude in un’ottica di prevenzione futura, per mantenere l’attenzione sempre più alta su questo tema”.

Morsia: “Fondamentale fare prevenzione”

Il tumore alla mammella resta infatti il più diffuso tra le donne, rappresentando da solo il 30% di tutte le diagnosi oncologiche femminili.

A ribadire la necessità di non abbassare la guardia è anche Davide Morsia, medico oncologo che collabora con LILT: “Ogni anno in Italia registriamo 55.000 nuovi casi, un numero incredibile. Per questo è fondamentale fare prevenzione, aderendo sia allo screening mammografico offerto dal Servizio Sanitario Nazionale, sia effettuando visite senologiche ed esami mirati come quelli organizzati dalla LILT di Piacenza”.

Alla Orton aderisce più del 50% delle dipendenti

L’iniziativa ha riscosso un grandissimo successo alla Orton, dove ha aderito più del 50% delle dipendenti, mentre la restante parte della popolazione aziendale femminile era già coperta dai controlli periodici del SSN.

Un dato particolarmente significativo è stata la forte partecipazione delle lavoratrici più giovani, nella fascia tra i 25 e i 40 anni, molte delle quali si sono sottoposte a questo tipo di controllo per la prima volta, non rientrando ancora nell’età prevista dallo screening pubblico obbligatorio.

Oddo: “La salute dei dipendenti è una risorsa fondamentale”

Una sinergia che evidenzia come la salute sia una risorsa fondamentale anche all’interno del contesto lavorativo, come spiegato con soddisfazione da Valentina Oddo, responsabile delle risorse umane di Orton: “La collaborazione con LILT è ormai decennale. Ogni anno organizziamo campagne di prevenzione dedicate ai nostri lavoratori: l’anno scorso ci siamo concentrati sulla salute maschile con visite urologiche e dermatologiche, mentre quest’anno abbiamo deciso di focalizzarci sulle donne. Per noi la salute dei dipendenti è una risorsa fondamentale, ed è per questo che investiamo molto in queste attività”.

Ottobre Rosa, visite senologiche anche nell’Ambulatorio della Salute

La campagna dell’Ottobre Rosa di LILT Piacenza non si ferma qui: per tutto il mese, e anche nei mesi successivi su richiesta, l’associazione continuerà a offrire visite senologiche nel proprio Ambulatorio della Salute in Via Lanza.

Le prossime date disponibili sono fissate per i pomeriggi del 14 e del 28 ottobre.

Per ricevere informazioni e prenotare una visita è necessario contattare la segreteria LILT al numero 0523 384706, attiva il martedì e il giovedì dalle 15:30 alle 18:00.