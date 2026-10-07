Truffe agli anziani, parte la nuova campagna informativa della polizia locale

7 Ottobre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Truffe agli anziani, parte la nuova campagna informativa della polizia locale

Le locandine sono già affisse in diversi punti della città, in primo piano il volto di una persona anziana con il telefonino tra le mani e l’espressione incerta: accettare o meno un’offerta troppo allettante? Credere alla voce che sostiene di parlare a nome delle Forze dell’ordine, o annuncia l’incidente di una persona cara, magari chiedendo denaro o beni preziosi?

Sono solo alcuni tra gli innumerevoli esempi in cui si può incorrere nella quotidianità, tra tentativi di truffa che seguono copioni ricorrenti e da cui ci si può difendere seguendo alcuni consigli pratici che la Polizia Locale di Piacenza ha raccolto in un nuovo opuscoletto. A coadiuvarne la distribuzione, nei luoghi più frequentati, non solo gli agenti del Comando di via Rogerio ma anche i loro ex colleghi, oggi in pensione, che hanno aderito alla proposta di rimettersi in gioco come volontari per favorire la più ampia diffusione del messaggio: “Difendiamoci insieme dalle truffe. La prima difesa è la tua cautela”.

Questa mattina, sotto i portici del Municipio, li ha incontrati anche la sindaca Katia Tarasconi, insieme al comandante Mirko Mussi: si tratta di Giuseppe Addabbo, Patrizia Mori, Marco Cassinelli e Vincenza Del Giudice. A sostituire la divisa, per loro, un foulard al collo con stemma del Comune e del Corpo di Polizia Municipale, che campeggia anche sul cappellino azzurro con una scritta “Par Séimpar” a evocare principi e valori che restano nel tempo, anche quando non si è più in servizio. 

L’impegno per la sensibilizzazione su questo fronte proseguirà, nei prossimi mesi, con nuove iniziative e attività, nella consapevolezza che ogni tentativo di truffa – al di là del danno materiale ed economico quando va a segno – lascia strascichi psicologici profondi nelle persone che ne sono vittima: l’invito è a chiedere sempre aiuto al numero unico 112 in caso di dubbio, usando prudenza nella condivisione dei propri dati e di informazioni sensibili.

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