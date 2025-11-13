Riciclaggio, guardia di finanza e notai insieme: “Sinergia tra istituzioni fattore imprescindibile”

Nel pomeriggio di mercoledì 12 novembre 2025, presso la sede del Collegio Notarile di Piacenza, si è tenuto un convegno sul tema “Nuovi adempimenti in materia di antiriciclaggio per gli studi notarili” organizzato in collaborazione con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza, al quale hanno partecipato numerosi professionisti e una rappresentanza delle fiamme gialle.

L’evento, organizzato nell’ambito del protocollo di intesa siglato tra il Comando Generale del Corpo e il Consiglio Nazionale del Notariato in data 19 marzo 2025, finalizzato a promuovere, attraverso mirate attività formative, la cooperazione in materia di comune interesse, si è aperto dai saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Notarile di Piacenza – Dott.ssa Maria Benedetta Pancera – e del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza, Colonnello Massimo Amadori.

Il convegno ha visto l’intervento, in qualità di relatore, del Sottotenente Giorgio Scardigno, Comandante della Sezione Tutela Entrate del Nucleo Polizia Economico – Finanziaria di Piacenza, il quale ha approfondito, attraverso l’approccio ad un caso pratico, le procedure seguite dai militari della Guardia di Finanza nello sviluppo di segnalazioni per operazioni sospette mediante l’ausilio del Sistema Informativo Valutario (SIVA 3).

Sulla scorta di quanto già trattato in occasione del precedente convengo con l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili di Piacenza, anche questo incontro nasce dall’esigenza di assicurare il pieno coordinamento delle attività di competenza della Guardia di finanza e dei professionisti, nell’ambito della disciplina di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto tra le due istituzioni, che, nel rispetto delle reciproche competenze, sono chiamate a fornire un presidio di legalità ed argine a tutte quelle condotte volte ad immettere capitali, illecitamente accumulati, nel tessuto economico finanziario locale.

Lo sviluppo di adeguate sinergie rappresenta, pertanto, un fattore imprescindibile nell’efficace individuazione dei principali indicatori di anomalia e preliminare valutazione del rischio, attraverso la discussione di casi concreti necessari per migliorare la conoscenza delle rispettive funzioni ed attività, con la finalità di ottimizzare i percorsi ispettivi.

