Manutenzione, campo 1 del cimitero di Rottofreno chiuso dal 17 novembre al 15 dicembre

L’attuale struttura cimiteriale di Rottofreno Capoluogo è formata da due comparti distinti, denominati campo1 e campo 2. Il campo 1, quello di più antica realizzazione, attualmente è servito da viali pedonali di accesso alle cappelle pubbliche e private in ghiaietto naturale che, nei mesi invernali e durante le precipitazioni piovose, rendono difficile e pericolo il loro utilizzo.

Il progetto prevede la riqualificazione dei camminamenti esistenti, mediante la rimozione dell’attuale ghiaietto con un più idoneo piano di calpestio in calcestruzzo drenante.

Questo particolare materiale consente di realizzare pavimentazioni continue drenanti in calcestruzzo che non vanno a modificare il naturale flusso dell’acqua.

Questa caratteristica è garantita da un mix di aggregati, leganti e additivi specifici che

permettono la creazione di una struttura porosa che impediscono lo stazionamento dell’acqua in superficie, facendola fluire verso gli strati sottostanti garantendo nel contempo un’adeguata resistenza meccanica.

Questa soluzione prevedrà una più idonea fruizione da parte dei visitatori con difficoltà a deambulare e da persone diversamente abili, degli spazi cimiteriali in qualsiasi condizione climatica.

Sindaco: “I cittadini che frequentano il cimitero di Rottofreno chiedevano da tempo una sistemazione dei vialetti d’ ingresso ed abbiamo pianificato l’intervento appena dopo la commemorazione dei defunti. La nuova pavimentazione garantirà più ordine e pulizia e permetterà ai visitatori di muoversi in sicurezza. Il cimitero è un luogo importante per la comunità e per questa ragione merita attenzione e cura.”

Assessore Giorgi: “I cimiteri vengono fruiti quotidianamente da cittadini di tutte le età, ma particolarmente da anziani che possono avere anche difficoltà motorie.

Abbiamo voluto dare risposta alle esigenze dei cittadini, realizzando questi nuovi vialetti con pavimentazione continua per accrescere il decoro in un luogo così delicato e personale come quello del ricordo dei defunti.”

I lavori inizieranno lunedì 17 novembre ed avranno una durata di 30 giorni; siamo consapevoli del disagio di non poter raggiungere i propri cari per un periodo così lungo, ma è il tempo necessario per realizzare finalmente dei camminamenti con una pavimentazione definitiva, che eviterà i tipici disagi dei vialetti in ghiaietto durante le piogge ed il propagarsi delle erbe infestanti.

L’invito è quello di rimuovere dalle cappelle cimiteriali fiori, vasi e quanto altro opportuno prima dell’inizio dei lavori.

L’intervento in argomento prevede:

La rimozione dei cordoli in perimetrali, attualmente deteriorati e non più agibili presenti negli accessi delle cappelle pubbliche e private;

La rimozione dell’attuale ghiaietto presente sia nella parte centrale della struttura cimiteriale che nelle aree limitrofe alle cappelle funerarie;

La messa in opera di adeguata cordonatura allo scopo di conformare i livelli dei nuovi percorsi pedonali con le quote di accesso alla struttura;

La posa di conglomerato cementizio drenante anche allo scopo di permettere una migliore captazione e smaltimento delle acque durante le precipitazioni meteoriche.

La nuova pavimentazione rispetterà le medesime superfici attualmente destinate a

camminamenti sviluppando una superficie di circa 600 Mq.

Il costo complessivo dell’opera, che sarà realizzato nel corso dell’anno 2025, stimato utilizzando l’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia Romagna è pari a 100.000 €

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy