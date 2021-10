Via I Maggio, conclusa la riqualificazione del manto stradale. Tassi: “Cantiere notturno per contenere i disagi al traffico”

Dopo un intervento svolto principalmente nelle ore notturne per limitare il più possibile i disagi al traffico veicolare, si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale di via I Maggio, nel tratto compreso tra la rotatoria di intersezione con via Emilia Pavese e la rotatoria di intersezione con via Einaudi. L’intervento ha riguardato le due corsie del lato ovest, con senso di marcia nella direzione che va da via Emilia Pavese a via Einaudi, per una lunghezza di circa 520 metri e una superficie complessiva di 3900 metri quadri.

“Si tratta di una strada particolarmente trafficata – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi – nelle vicinanze dell’ingresso dell’Autostrada A21, Sant’Antonio, la Veggioletta e via Emilia Pavese. Per questo abbiamo deciso di intervenire con i lavori di riqualificazione, che non venivano effettuati da anni, nelle ore notturne, in modo da arrecare meno disturbo possibile al traffico. Ai lavori sulle strade affianchiamo anche gli interventi sui marciapiedi, laddove vengono ravvisate situazioni di degrado e insicurezza: in questi giorni, proprio nel zona della Veggioletta sono in corso diversi interventi, a partire dai marciapiedi di via Leopardi, che si concluderanno a breve rendendo il camminamento più fruibile e sicuro”.