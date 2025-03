Riqualificazione del Polisportivo, dalla Regione un contributo di 1,5 milioni di euro: nel progetto un centro medico con palestra e un asilo nido

Al via tre nuovi interventi per la riqualificazione e l’ampliamento della rete impiantistica in Emilia-Romagna. A cofinanziarli, con 3,5 milioni di euro, la Regione grazie a un bando che ha messo a disposizione complessivamente risorse per 24 milioni di euro, di cui 20 destinati alla Linea A rivolta agli Enti locali – in corso di valutazione- e 4 destinati alla linea B rivolta ai progetti di partenariato pubblico-privato, la cui graduatoria è stata approvata ieri dalla Giunta regionale. Due di questi interventi riguardano la provincia di Parma. Uno invece riguarda Piacenza, una struttura di cui si è parlato diffusamente nell’ultimo periodo: ovvero il Polisportivo Franzanti.

Punta a un generale intervento di rifunzionalizzazione dell’area e dei suoi impianti il progetto per la riqualificazione e gestione del centro polisportivo “E. Franzanti” di Piacenza che, a fronte di un costo complessivo di 17 milioni di euro può contare su un contributo della Regione di 1,5 milioni. Tra gli interventi previsti la realizzazione di un nuovo centro natatorio con relativi edifici a uso spogliatoio e servizi, la ristrutturazione della piscina olimpionica, un nuovo centro medico con palestra, un asilo nido.

Riqualificazione e gestione del centro polisportivo E. Franzanti

Il complesso sportivo comprende numerosi impianti, tra cui: una piscina olimpionica outdoor da 50 metri con scivolo, piscine ludiche per bambini, una piscina indoor didattica da 25 metri, un campo da basket e playground, campi outdoor e indoor polivalenti, una palestra attrezzata per la ginnastica artistica e campi da tennis. Il progetto prevede un generale intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’area, anche elevando gli standard di innovazione e sostenibilità ambientale.

Si prevede di integrare l’offerta di attività sportiva dell’area con nuovi servizi e attività complementari, procedendo alla demolizione di alcuni edifici esistenti ormai ammalorati e realizzando in sostituzione nuovi edifici più efficienti da un punto di vista energetico. In particolare, un nuovo centro natatorio con relativi edifici ad uso spogliatoio e servizi, la ristrutturazione della piscina olimpionica, un nuovo centro medico con palestra, un asilo nido e area social meeting come servizi collaterali, una nuova palestra e centro wellness, campi da padel, sistemazioni esterne oltre alla riqualificazione dell’esistente.

La soddisfazione del sindaco Katia Tarasconi

“Un altro passo avanti concreto verso il nuovo Polisportivo di Piacenza”. E’ il primo commento della sindaca Katia Tarasconi di fronte all’annuncio dell’accoglimento, da parte della Regione, della richiesta di finanziamento avanzata dal Comune di Piacenza per la riqualificazione degli impianti sportivi del centro “Franzanti” di largo Anguissola.

“E’ un’opera a cui teniamo moltissimo – sottolinea la sindaca -, destinata non solo a rivoluzionare in meglio la vita di chi pratica sport a tutti i livelli ma anche, più in generale, a cambiare il volto dell’intera città che finalmente oggi è davvero più vicina ad avere una dotazione di impianti sportivi degna di un capoluogo moderno e all’avanguardia come vogliamo che sia Piacenza”.

Un passo avanti fondamentale perché ora, grazie al finanziamento di un milione e mezzo di euro appena concesso dalla Regione Emilia-Romagna, il Comune potrà procedere speditamente nell’iter procedurale previsto.

“Un grande grazie alla Regione dunque – aggiunge la sindaca – e in particolare all’assessora allo Sport Roberta Frisoni che qualche giorno fa ho avuto il piacere di incontrare durante la sua prima visita istituzionale a Piacenza: finanziare con il massimo importo possibile la riqualificazione del nostro Polisportivo sulla base di un progetto di partenariato pubblico-privato, significa avere uno sguardo lungimirante e una visione innovativa. Una visione che, come amministrazione comunale, ci vede in assoluta sintonia e ci ha portati a lavorare per offrire ai piacentini impianti sportivi comunali di alto livello”.