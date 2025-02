Ritorna domenica a Saliceto di Cadeo il prestigioso riconoscimento “Bisturi d’oro”, assegnato quest’anno al Prof. Alberto Martini

La Pro Loco di Roveleto riparte con il botto. Dopo oltre un decennio, in collaborazione con il Comune e il Gruppo Sportivo Salicetese, fa risorgere il “Bisturi d’Oto, premio nazionale per la medicina e la chirurgia Guglielmo da Saliceto”.

Pro Loco di Roveleto, Bisturi d’oro

Domenica 2 Marzo nella chiesa di Saliceto, preceduta dalla Santa Messa Officiata dal Vescovo Mons. Adriano Cevolotto e alla presenza del Ministro Tommaso Foti, del Presidente dell’Ordine dei Medici di Piacenza Dr. Augusto Pagani e tantissime altre autorità civili e religiose si terrà la manifestazione che ha visto riconoscere questo ambito premio al Prof. Alberto Martini, piacentino doc, Professore Emerito di Pediatria presso l’Università di Genova. Presso l’Istituto G. Gaslini di Genova è stato Direttore della Pediatria e Reumatologia, del Dipartimento di Pediatria e in seguito Direttore Scientifico. La cerimonia si concluderà con un ricco buffet realizzato grazie al Gruppo Sportivo Salicetese e al Panificio Sala & Marazzola .

Pro Loco di Roveleto, miglioramenti alle strutture



“Come al solito i primi mesi dell’anno – afferma Marco Vallisa presidente della Pro Loco– vengono dedicati ad apportare miglioramenti alle strutture adibite poi alle manifestazioni. Abbiamo adeguato la pavimentazione dell’area dedicata alle griglie, fatto le potature degli alberi, rifatto le recinzioni e si è proceduto altresì a rivedere tutta l’organizzazione dell’area in modo da offrire un servizio sempre più efficiente e senza attese.

Nel 2024, nonostante non siamo stati molto fortunati con il tempo (la pioggia ci ha bloccato diverse serate), siamo riusciti ad elargire oltre 8.000 euro a enti no profit per progetti dedicati alle fasce piu’ deboli della comunità , contiamo di continuare anche nel 2025 in questa attività “.

Pro Loco di Roveleto, le manifestazioni del 2025



Le manifestazioni programmate per il 2025 all’attualità sono :

13 – 14 e 15 giugno “Festa della Birra” con i seguenti intrattenimenti musicali

13 giugno D. J. Lilli

14 giugno – Second Life Rock Band

15 giugno – Tributo ai Nomadi con il Vento del Nord

8 – 9 e 10 agosto “Festa Paesana per la Casa delle Bolle” con i seguenti intrattenimenti musicali

8 agosto D.J. Samuele

9 agosto D.J. Nunzio

10 agosto – Tributo a Ligabue con la Bandaliga ,che festeggia 25 anni di attività

12 – 13 e 14 settembre tutto ancora in fase di definizione.

Ci sarà poi la consueta manifestazione in collaborazione con le Associazioni delle Auto Storiche Piacentine la cui data verrà stabilita in concomitanza del Raduno Nazionale delle Auto Storiche. Il tutto chiaramente con ottimo cibo e bevande .

Il ringraziamento ai volontari

“Cogliamo l’occasione – conclude Vallisa -per fare un ringraziamento di cuore a tutti i volontari e a tutte le associazioni che sono sempre presenti a fianco di proloco Roveleto al fine di garantire la buona riuscita delle manifestazioni.