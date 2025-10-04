Ritrovati i due ragazzini scomparsi, Martina e l’amico Alessio stanno bene: il lieto fine questa mattina

Sono stati ritrovati i due ragazzini scomparsi, Martina e il suo amico Alessio. Ancora non si conoscono i dettagli, ma secondo le prime informazioni i due starebbero bene. Sarebbero stati i carabinieri di Chignolo Po, in provincia di Pavia, ad avvisare le famiglie.

Le ricerche di Martina e del suo amico Alessio si erano spostate in provincia di Pavia. In particolare, i soccorsi avevano allestito un nuovo campo base a Monticelli Pavese.

Ancora non è chiaro quale sia il rapporto tra i due e quali siano i motivi della fuga.

