Rotatoria tra via Boselli, via Martiri della Resistenza e via Damiani: al via lunedì 18 marzo la sperimentazione

È in programma per lunedì 18 marzo, dalle 9 del mattino – salvo condizioni meteo avverse – l’installazione sperimentale della rotatoria all’incrocio tra via Boselli, via Martiri della Resistenza e via Damiani. “L’allestimento provvisorio della struttura – spiega l’assessore alla Viabilità Matteo Bongiorni – è funzionale a verificare la possibilità di renderne definitivo l’assetto in futuro, per aumentare la sicurezza di questo snodo urbano così importante e rendere più scorrevole il traffico lungo le vie che vi confluiscono”.

Il progetto sarà illustrato nel dettaglio nel corso di un incontro pubblico aperto a tutti cittadini interessati, giovedì 14 marzo alle 17.30 nell’area verde tra via Boselli e via San Giuseppe (in caso di maltempo, sotto i portici di via Martiri della Resistenza, nel complesso che ospitava la sede della Circoscrizione 3 e oggi è sede degli uffici del Servizio Minori).

“Sarà l’occasione – sottolinea Bongiorni – in cui condividere, innanzitutto con i residenti e con le persone che lavorano nel quartiere, le informazioni sulle diverse fasi della sperimentazione, che avrà necessariamente effetti su tutto il comparto. In particolare, sarà chiuso l’accesso su via Martiri della Resistenza da via San Giuseppe di cui, dopo una fase temporanea di studio della situazione, dovremo ridefinire la viabilità”.

La sperimentazione rientra nell’ambito del percorso partecipato “Cambiamo Strada”, iniziativa dell’assessorato alla Viabilità già avviata, nei mesi scorsi, all’Infrangibile. I cittadini interessati possono inviare le proprie segnalazioni e commenti in merito alla nuova rotatoria di via Martiri della Resistenza, via Boselli e via Damiani, nonché sull’impatto viabilistico nella zona, scrivendo a diego.umili@comune.piacenza.it e alessandro.calamari@comune.piacenza.it o contattando, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17, i seguenti recapiti: 0523-492316 o 0523-492764.