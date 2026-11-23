La Polizia Ferroviaria di Piacenza, costantemente impegnata nella prevenzione e contrasto delle attività illecite, in stazione e a bordo treno, ha denunciato un soggetto per furto aggravato su un convoglio regionale, avvenuto lo scorso 27 settembre.

Fondamentali, ai fini delle indagini, le riprese delle videocamere di sorveglianza nelle carrozze, che hanno consentito agli operatori Polfer piacentini di ricostruire quanto accaduto a una donna di 24 anni, vittima del furto del proprio trolley durante un viaggio, all’altezza della stazione di Voghera.

Secondo le immagini dell’impianto, il presunto autore del gesto si sarebbe seduto nelle immediate vicinanze della ragazza, che nel frattempo aveva posizionato il bagaglio a mano negli appositi spazi tra i sedili del vagone. Mentre il treno era in arrivo allo scalo lombardo, l’uomo -straniero di 41 anni- si sarebbe così alzato e avrebbe prelevato indebitamente la valigia, per poi scendere dal convoglio dandosi alla fuga.

Grazie alla denuncia della parte lesa e alle successive indagini svolte dagli operatori di Polizia Ferroviaria di Piacenza, è stato possibile risalire all’identità del ladro: dagli accertamenti in banca dati interforze è inoltre emerso come il soggetto fosse già oggetto di numerose segnalazioni per reati analoghi.

Il 41enne è stato pertanto denunciato per furto aggravato.