8 Marzo, la storia dell’imprenditrice Laura di Rivergaro: “Amo il mio lavoro, consiglio a tutte di provarci sempre” – AUDIO

8 Marzo, la storia di Laura di Rivergaro: “Amo il mio lavoro, consiglio a tutte di provarci sempre”. L’imprenditrice piacentina, che ha un’attività commerciale a Rivergaro, è stata ospite di Radio Sound in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Io per fortuna non ho avuto grandi problemi nel mondo del lavoro. Certo, serve una buona organizzazione, ma non ho mai pensato di smettere per ragioni familiari. Ci vuole tanto impegno per mettere in ordine tutto, ma le difficoltà si possono superare attraverso una serenità familiare.

Qual è la gioia più grande nel tuo lavoro

Vedere tutti i giorni i miei clienti a Rivergaro. Mi aspettano e sono contenti, poi mi aiutano a portare avanti questo lavoro che mi dà grandi soddisfazioni, non solo economici. La mia gioia è poter lavorare nel mio paese.

Le donne spesso devo accettare lavori part time o poco soddisfacenti, che consiglio si può dare?

Di credere sempre tanto in se stesse. E se ci sono dei sogni, di provarci sempre, almeno dopo non ci sono dei rimpianti”.

Ci sono donne che dicono di sentirsi in colpa nel far convivere lavoro e famiglia. Serve un aiuto psicologico?

Fondamentale è la serenità nelle famiglie. Se la coppia riesce a darsi supporto a vicenda è quello che aiuta a realizzarsi, e nello stesso tempo a essere felici. Può esserci condivisione anche se non si fa la stessa cosa, mio marito ad esempio fa il dipendente. La condivisione, anche del lavoro, porta serenità.

