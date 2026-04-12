Rugby – Soladria Serie A Elite: Al Mirabello il Valorugby fa la voce grossa

12 Aprile 2026 Carlofilippo Vardelli Notizie, Rugby, Sport
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Pesante sconfitta esterna per la Sitav Rugby Lyons, che nella 16ª giornata della Serie A Elite cade sul campo del Valorugby Emilia con il punteggio di 52-7.

Allo stadio Stadio Mirabello di Reggio Emilia, i biancorossi disputano un primo tempo combattuto, chiuso sul 19-7. Dopo una partenza difficile, i Lyons trovano la reazione al 20’ con la meta di Cutler, trasformata da Russo, che accorcia momentaneamente le distanze. Tuttavia, i padroni di casa riescono a mantenere il controllo del gioco e ad allungare nuovamente prima dell’intervallo.

Nella ripresa, complice anche l’inferiorità numerica dovuta al cartellino rosso ad Acosta al 54’, la squadra guidata da coach Paoletti fatica a contenere le offensive emiliane. Valorugby prende definitivamente il largo segnando cinque mete nel secondo tempo e fissando il risultato sul definitivo 52-7.

Per i Lyons una giornata complicata, in cui non sono mancati impegno e intensità, prima degli ultimi minuti di sofferenza in inferiorità numerica. Per i Leoni ora resta l’appuntamento del 25 aprile sul campo del Vicenza per chiudere la stagione di Serie A Elite. 

Valorugby Emilia v SITAV Rugby Lyons 52-7 (pt 19-7)

Marcatori: p.t. 6’ m. Perez Caffe tr. Bianco (7-0), 14’m. Colombo (12-0), 20’ m.Cutler tr.Russo (12-7), 27’ m.Resino tr.Bianco (19-7); s.t. 43’ m.Colombo tr. Bianco (26-7), 62’ m. Resino tr.Bianco (33-7), 71’ m.De Villiers (38-7), 76’ m.Bianco tr.Bianco (45-7), 78’ m.Colombo tr.Bianco (52-7)

Valorugby Emilia: Lazzarin (60’Brisighella); Resino, Cuminetti, Schiabel (cap) (64’De Villiers), Colombo; Bianco, Cuoghi; Portillo (46’Esposito), Mussini, Perez Caffe; Du Preez (54’Nasove), Dell’Acqua; Rossi (46’Rimpelli), Silva (25’Taddei), Diaz (46’Brugnara). All. Violi

SITAV Rugby Lyons: Via (62’Matenga) (75’Maggiore); Gaetano, Rodina, Conti, Solari; Russo (48’Camero), Colombo (62’Isola); Moretto (cap), Perazzoli, Cisse (70’Bance); Cemicetti (62’Bottacci), Cutler; Salerno (35’Horgan), Maggiore (62’Borghi), Acosta. All.Paoletti

Cartellini: al 54’ rosso a Acosta, al 73’ giallo a Horgan

Calciatori: Bianco (Valorugby) 6/8, Russo (Rugby Lyons) 1/1,  

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5; Sitav Rugby Lyons 0

Simecom Player of the Match: Cuoghi (Valorugby)

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