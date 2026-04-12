Ciclismo – Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) sul podio Donne Juniores a Pettenasco

Inizia con una top ten assoluta e un podio di categoria il week end piemontese della Bft Burzoni VO2 Team Pink, protagonista oggi (sabato) a Pettenasco nel Giro della Castellania, gara Open dove la società piacentina era impegnata con la propria formazione Donne Juniores diretta da Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti.

A brillare è stato il tricolore di Matilde Rossignoli: la “panterina” classe 2008 (“regina” 2025 di categoria a Trieste) ha conquistato l’ottavo posto assoluto in mezzo anche ad atlete più esperte, cogliendo al contempo in una manifestazione molto selettiva anche l’argento tra le Juniores, venendo preceduta solo da Azzurra Ballan.

Domani altra gara Donne Open in Piemonte con la sfida di Fossano: il via alle 13, con 94 chilometri a separare partenza e arrivo. Come oggi, a rappresentare la Bft Burzoni VO2 Team Pink saranno Agata Campana, Giulia Casubolo, Giulia Costa Staricco, Irene Ferrari, Giada Galasso, Anna Longo Borghini, Alessia Orsi, Martina Orsi e Matilde Rossignoli.

Donne Open Giro della Castellania

1° Chantal Pegolo (Isolmant Premac Vittoria) 81 chilometri in 1 ora 58 minuti 9 secondi, media 41,134 chilometri orari

2° Chiara Reghini (Top Girls Fassa Bortolo)

3° Giulia Giuliani (Team Mendelspeck E-work)

4° Polina Danshina (Petrucci Gauss)

5° Valeriia Valgonen (Toyota Valencia)

6° Sharon Spimi (Top Girls Fassa Bortolo) a 7 secondi

7° Azzurra Ballan (Breganze Millenium)

8° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink),

9° Giulia Bisso (Isolmant Premac Vittoria) a 18 secondi

10° Irene Laudi (Born to Win Btc City Ljubljana) a 20 secondi.

Classifica Donne Elite

1° Chantal Pegolo (Isolmant Premac Vittoria)

2° Chiara Reghini (Top Girls Fassa Bortolo)

3° Giulia Giuliani (Team Mendelspeck E-work)

4° Polina Danshina (Petrucci Gauss)

5° Valeriia Valgonen (Toyota Valencia)

6° Sharon Spimi (Top Girls Fassa Bortolo) a 7 secondi

7° Giulia Bisso (Isolmant Premac Vittoria) a 18 secondi

8° Irene Laudi (Born to Win Btc City Ljubljana) a 20 secondi

9° Gaia Segato (Vini Fantini-BePink)

10° Anna Izotova (Team Biesse Carrera Zambelli)

Classifica Donne Juniores

1° Azzurra Ballan (Breganze Millenium)

2° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

3° Elisa Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli) a 13 secondi

4° Garcia Mayte Zamudio (Ar Monex Pro Cycling)

5° Emma Bonissi (Petrucci Gauss)

6° Carlotta Petris (Team Ceresetto Canturino)

7° Maria Acuti (Team Biesse Carrera Zambelli)

8° Olga Kostina (Pc Baix Ebre Tortosa)

9° Clarissa Laghi (Breganze Millenium)

10° Rachele Cafueri (Team Ceresetto Canturino).

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