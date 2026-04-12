Sant’Angelo – Piacenza 1-1, pari in extremis per i biancorossi, ma la prestazione è da dimenticare

Il Piacenza non merita, ma strappa un pareggio al “Chiesa” di Sant’Angelo. Franzini in avvio ha dovuto rinunciare, oltre agli infortunati Putzolu e Taugourdeam, anche a Ciuffo che ha subito una distorsione alla caviglia. Silva, pur rientrato dalla squalifica, ha lasciato spazio alla coppia di centrali Sbardella e Martinelli, mentre davanti è intatto il tridente con D’Agostino dietro a Manuzzi e Mustacchio.

L’avvio dei biancorossi è in realtà molto positivo. La gara è vibrante con gli attacchi che manovrano bene il pallone e le difese che non danno sensazione di grande solidità. La pressione però diventa prevalente nella metacampo del Piacenza: al 32′, meritatamente, i rossoneri di casa trovano anche i vantaggio in contropiede. Martinelli affronta uno contro uno Maltoni e cade a terra, l’arbitro lascia proseguire, poi Bramante serve Rao che trafigge Kolgecaj. Da quel momento le note positive dei biancorossi si esauriscono: gli uomini di Franzini non riescono a reagire e l’estremo difensore avversario Mezzadri non viene praticamente mai impensierito, anzi sono i padroni di casa ad andare vicinissimi al raddoppio con un bel calcio di punizione di Sabba che si stampa sul palo. Nel finale i tecnico lascia spazio a Ganz e gli ospiti vengono baciati dalla fortuna nel finale. Al 92′ c’è un rinvio sbagliato dai padoni di casa, il pallone rimpalla sul corpo del neo entrato e si insacca sotto la traversa. Ora mancano solo tre gare alla fine del campionato. Domenica prossima i biancorossi ospiteranno la Pro Sesto.

La partita

Le formazioni ufficiali

Sant’Angelo (3-5-2): Mezzadri, Davighi, Guerrini, Confalonieri, Di Bitonto, Gritti, Sabba, Rao, Ovalle , Bramante, Maltoni. All Vullo

A disposizione: Cattaneo, Berbardin, sterche, Passerini, Grandinetti, Dioh, Ceola, Lecchi, Mangni

Piacenza (4-3-1-2, con rombo: Kolgecaj, Cabri, Martinelli, Sbardella, Bertin, De Vitis, Lordkipadize, Poledri, D’Agostino, Mustacchio, Manuzzi. All Franzini

A disposizione: Ribero, Arba, Zaffalon, Silva, Ganz, Mazzaglia, Garnero, Sartorelli, Campagna

Arbitro Artini di Firenza

Stadio Carlo Chiesa

Primo tempo

Inizia la gara al “Chiesa”

1′ subito calcio di punizione per il Piacenza, una sorta di corner corto. C’è il colpo di testa di Manuzzi, poi una deviazione vale il primo corner del Piacenza.

2′ Corner per il Piacenza, cross sul secondo palo completamente sbagliato

4′ Mustacchio serve Manuzzi che batte a botta sicura, ma c’è l’intervento con i pugni del portiere, ma c’è un errore incredibile del guardialinee che segnala prima il pallone out poi torna sulla sua posizione durante l’azione.

5′ Erroraccio della difesa del Piacenza: in due vanno a chiudere l’avversario e lasciano libero il Sant’Angelo di entrare in area poi Kolgecaj devia in corner.

5′ Primo corner per i locali. Nulla di fatto

7′ Colpo di testa di Davighi che colpisce la traversa sugli sviluppi di un corner, ma il gioco era fermo per un fallo in attacco

Contropiede del Piacenza, Mustacchio entra in area da sinistra, la mette in mezzo poi c’è un rimpallo e un rinvio che trova il corpo di Manuzzi prima di sfilare oltre la linea dell’out. Rimessa dal fondo per il Sant’Angelo.

11′ Terzo corner per i padroni di casa. Il Piacenza riparte in contropiede, ma D’Agostino sbaglia tutto e Maltoni recupera il pallone.

12′ Secondo corner per il Piacenza. Calcio d’angolo sul secondo palo, Martinelli di testa sfiora il vantaggio, poi Mustacchio non riesce a ribadire a botta sicura, c’è l’opposizione di un giocatore locale.

23′ Conclusione pericolosa di Lord, potente e rasoterra.

32′ Gol del Sant’Angelo! Contropiede dei padroni di casa: Martinelli cerca di andare in anticipo su Maltoni, poi rimane a terra, Maltoni serve Bramante che la mette sul secondo palo e Rao conclude a rete!

34′ Martinelli prova il sinistro e il Piacenza ottiene un corner. Mustacchio salta più in alto di tutti, ma impatta male.

Corner per il Sant’Angelo che non è pago del vantaggio, il sesto per i locali.

Dopo il gol del vantaggio il Piacenza non riesce più a tirare in porta.

47′ Davighi viene ammonito per aver allontanato il pallone a gioco fermo.

Finisce il primo tempo, Sant’Angelo avanti 1-0 in virtù del gol al 32′ di Rao

Secondo tempo

Nessun cambio per i biancorossi.

47′ Contropiede del Piacenza e Manuzzi finisce per allungarsi il pallone e commettere fallo. Errore non da lui.

48′ Settimo calcio d’angolo per il Sant’Angelo.

Rao entra in area di sinistra, rientra dopo una svirgolata Di Bitonto prova a botta sicuro e c’è il miracolo di Martinelli che salva sulla linea.

Esce un difensore, Cabri, entra un attaccante, ossia Garnero per il Piacenza.

Quarto corner per il Piacenza, De Vitis la rimette in mezzo dopo un colpo di testa sulla linea di fondo, ma l a palla era già uscita.

63′ Ovalle steso da De Vitis che viene ammonito. Punizione al limite, versante di sinistra. Sabba se ne incarica e colpisce direttamente il palo, poi c’è un tiro di Confalonieri che ottiene l’ennesimo calcio d’angolo. Sugli sviluppi c’è il colpo di testa ad uscire di De Vitis.

Esce Lord per Campagna, entra Silva per Martinelli. Il Piacenza passa al 3-4-3.

Esce Brambante ed entra Grandinetti: pallone centrale, ma c’è l’ennesimo fallo in attacco.

Mustacchio prova a lanciare l’uomo, ma senza fortuna.

85′ Esce Poledri entra Mazzaglia

87′ Entra Dioh per Maltoni

89′ Silva sfiora il pari sugli sviluppi di un corner.

90′ Ganz addomestica un lancio lungo, entra in area, ma perde il pallone e commette anche fallo.

Segnalati 5′ di recupero.

92′ Rinvio sbagliato del Sant’Angelo che rimpalla sul corpo di Ganz e si insacca sotto la traversa! Sant’Angelo – Piacenza 1-1.

Finisce qui





Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy