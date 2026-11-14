Via Morigi, al via i lavori di riqualificazione dei marciapiedi

Inizieranno lunedì 16 novembre, i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di via Morigi lungo il lato Est (lato clinica Piacenza).

A partire dalla prossima settimana, pertanto, sarà disposto il divieto di sosta nel tratto di via Morigi compreso tra via Pietro Cella e la direttrice via Castagna – via Ponchielli, per una durata prevista, compatibilmente con le condizioni meteo, di circa 3 giorni, durante i quali anche questo tratto di via Morigi, normalmente a doppio senso di marcia, sarà transitabile solo nella direzione che va dal semaforo di via Pietro Cella verso via XXIV Maggio.

Successivamente, il cantiere proseguirà nei tratti restanti di via Morigi, per una durata complessiva dei lavori di circa due settimane.