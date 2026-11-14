La scuola primaria “Ilaria Alpi” di Quarto organizza l’open day, sabato 21 novembre

La scuola primaria “Ilaria Alpi” di Quarto si presenta alla cittadinanza con il suo open day. Appuntamento sabato 21 novembre, dalle 10 alle 12. Sarà l’occasione per conoscere le proposte educative di questa scuola piccola e accogliente alle porte della città, che proprio per le sue caratteristiche riesce a valorizzare la professionalità dei suoi insegnanti, favorendo il legame tra il personale e gli alunni, tra lo studio e l’esperienza.

I genitori avranno l’opportunità di visionare gli spazi e dialogare non solo con i docenti ma anche con le famiglie degli studenti attualmente iscritti. Nel frattempo, i bambini potranno divertirsi nei diversi laboratori, dalla scienza all’arte, dallo sport alla lettura e al teatro: iniziative pensate per dare un assaggio delle molteplici attività che caratterizzano la ricca vita didattica del plesso.

Non a caso l’open day di quest’anno è accompagnato dall’evocativo titolo “Tutti in scena!” e si presenta con uno slogan che racchiude lo spirito della giornata: la scuola rende i bambini protagonisti del loro percorso di crescita. La mattinata sarà arricchita dalla collaborazione con la compagnia Manicomics, grazie alla quale i bambini potranno vivere un primo contatto con il magico mondo del teatro, che li coinvolgerà nel corso dell’anno.

La scelta di abbinare il teatro all’open day incarna alla perfezione la proposta formativa della scuola: affiancare alle discipline tradizionali la dimensione artistica, espressiva, motoria ed esperienziale.