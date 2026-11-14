Furto al supermercato, scatta l’allarme: ladro bloccato all’uscita con la merce appena sottratta

Tentato furto nella notte in un supermercato di via Emilia Pavese, a Piacenza. Un uomo è stato sorpreso mentre cercava di uscire dal punto vendita con della merce appena rubata.

L’episodio si è verificato durante la notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre. L’allarme del supermercato ha fatto scattare l’intervento di una pattuglia della vigilanza privata, giunta rapidamente sul posto.

Gli agenti di Metronotte hanno sorpreso l’uomo in flagrante, proprio mentre tentava di allontanarsi con la merce sottratta dal punto vendita.

Il presunto ladro è stato fermato dai vigilanti, che hanno impedito che il furto venisse portato a termine.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della polizia, che hanno preso in consegna l’uomo e lo hanno accompagnato in questura per gli accertamenti del caso.

Il tempestivo intervento della Metronotte Piacenza ha così consentito di sventare il tentativo di furto.