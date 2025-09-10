I salumi DOP piacentini omaggiati alla “Cena dei Mille” dallo chef stellato Giancarlo Perbellini

Anche questa edizione della “Cena dei Mille” che si è tenuta ieri a Parma, ha visto un’adesione piena e di successo dell’iniziativa benefica, con i Salumi DOP Piacentini protagonisti della degustazione degli antipasti e non solo.

La ciliegina sulla torta è stato l’omaggio che lo chef stellato Giancarlo Perbellini, autore del menu della serata, ha voluto rendere a Piacenza, andando a visitare lo spazio dedicato ai salumi DOP Piacentini, incontrando e omaggiando il direttore del Consorzio dei Salumi DOP Piacentini Roberto Belli e la segretaria del Consorzio Lorella Ferrari. Gesto che costituisce motivo di grande orgoglio poiché è un implicito riconoscimento, sul campo, dell’eccellenza di Coppa, Salame e Pancetta Piacentina.

I partecipanti all’evento hanno così avuto modo di apprezzare l’alta qualità che contraddistingue i tre Salumi DOP che sono stati presentati in purezza e in originali ricettazioni a cura della Trattoria dai Sibani di Fidenza che,per l’occasione, ha realizzato la focaccia alle ortiche abbinata alla coppa piacentina, la focaccia alla zucca con uvetta abbinata alla pancetta piacentina e il salame piacentino presentato con spiedino di uva.

Ma altri protagonisti della scena gastronomica italiana hanno fatto visita allo spazio dei Salumi DOP Piacentini, tra i quali la food influencer e conduttrice Tv Sonia Peronaci e Francesco Aquila vincitore dell’edizione 2022 di Master Chef.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy