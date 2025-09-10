I salumi DOP piacentini omaggiati alla “Cena dei Mille” dallo chef stellato Giancarlo Perbellini

Anche questa edizione della “Cena dei Mille” che si è tenuta ieri a Parma, ha visto un’adesione piena e di successo dell’iniziativa benefica, con i Salumi DOP Piacentini protagonisti della degustazione degli antipasti e non solo.
La ciliegina sulla torta è stato l’omaggio che lo chef stellato Giancarlo Perbellini, autore del menu della serata, ha voluto rendere a Piacenza, andando a visitare lo spazio dedicato ai salumi DOP Piacentini, incontrando e omaggiando il direttore del Consorzio dei Salumi DOP Piacentini Roberto Belli e la segretaria del Consorzio Lorella Ferrari. Gesto che costituisce motivo di grande orgoglio poiché è un implicito riconoscimento, sul campo, dell’eccellenza di Coppa, Salame e Pancetta Piacentina.
I partecipanti all’evento hanno così avuto modo di apprezzare l’alta qualità che contraddistingue i tre Salumi DOP che sono stati presentati in purezza e in originali ricettazioni a cura della Trattoria dai Sibani di Fidenza che,per l’occasione, ha realizzato la focaccia alle ortiche abbinata alla coppa piacentina, la focaccia alla zucca con uvetta abbinata alla pancetta piacentina e il salame piacentino presentato con spiedino di uva.
Ma altri protagonisti della scena gastronomica italiana hanno fatto visita allo spazio dei Salumi DOP Piacentini, tra i quali la food influencer e conduttrice Tv Sonia Peronaci e Francesco Aquila vincitore dell’edizione 2022 di Master Chef.