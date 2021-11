Sasà Bruno dice addio al calcio: “Troppi stop fisici. Momento più bello? Esordio in Serie A”

Il bomber Sasà Bruno, da qualche giorno, all’età di 41 anni, ha deciso di smettere con il calcio giocato. Ne ha parlato ai microfoni di sportpiacenza.

“Sono sceso in campo e mi sono nuovamente infortunato, ho capito che non ha più senso proseguire in questo modo, troppi stop fisici non mi permettono di rendere come vorrei. Purtroppo l’anno di inattività si è fatto sentire e io non sono uno a cui piace svernare.