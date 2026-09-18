Lo Scacchi Club Piacenza apre le porte, open day il 19 settembre

Un’occasione per avvicinarsi al mondo degli scacchi e conoscere da vicino le attività proposte sul territorio. Sabato 19 settembre, dalle 15 alle 19, lo Scacchi Club Piacenza organizza un Open Day nella propria sede di via Cornegliana 82, a Piacenza.

L’iniziativa permetterà di scoprire le proposte del Club e, in particolare, le attività dedicate ai più giovani. Tra queste figurano corsi nelle scuole e tornei scolastici, con l’obiettivo di coniugare apprendimento e divertimento attraverso uno dei giochi di strategia più conosciuti al mondo.

L’Open Day rappresenta quindi un’opportunità per bambini, ragazzi e famiglie interessati a conoscere lo Scacchi Club Piacenza e ad approfondire le possibilità offerte dalla pratica degli scacchi, anche in ambito scolastico.

L’appuntamento è sabato 19 settembre, dalle ore 15 alle 19, in via Cornegliana 82.

Per informazioni è possibile consultare il sito scacchiclubpiacenza.org, seguire lo Scacchi Club Piacenza sui canali social.