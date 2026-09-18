Lo Scacchi Club Piacenza apre le porte, open day il 19 settembre

18 Settembre 2026 Redazione FG Attualità
Lo Scacchi Club Piacenza apre le porte, open day il 19 settembre

Un’occasione per avvicinarsi al mondo degli scacchi e conoscere da vicino le attività proposte sul territorio. Sabato 19 settembre, dalle 15 alle 19, lo Scacchi Club Piacenza organizza un Open Day nella propria sede di via Cornegliana 82, a Piacenza.

L’iniziativa permetterà di scoprire le proposte del Club e, in particolare, le attività dedicate ai più giovani. Tra queste figurano corsi nelle scuole e tornei scolastici, con l’obiettivo di coniugare apprendimento e divertimento attraverso uno dei giochi di strategia più conosciuti al mondo.

L’Open Day rappresenta quindi un’opportunità per bambini, ragazzi e famiglie interessati a conoscere lo Scacchi Club Piacenza e ad approfondire le possibilità offerte dalla pratica degli scacchi, anche in ambito scolastico.

L’appuntamento è sabato 19 settembre, dalle ore 15 alle 19, in via Cornegliana 82.

Per informazioni è possibile consultare il sito scacchiclubpiacenza.org, seguire lo Scacchi Club Piacenza sui canali social.

Lo Scacchi Club Piacenza apre le porte, open day il 19 settembre

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