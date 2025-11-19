Scherma – Doppia finale a otto nazionale a Ravenna per il Circolo “Pettorelli”

Giovani talenti del “Pettorelli” in evidenza su due fronti con gli spadisti protagonisti nello scorso week end. Per il vivaio, i riflettori erano puntati su Ravenna, sede della prima prova nazionale Gran Premio Giovanissimi (Under 14), dove sono arrivate due finali a otto per i giovani talenti piacentini.

Negli Allievi, quinta piazza finale per Alexis Trivini Bellini, mentre nei Giovanissimi è arrivata la sesta posizione di Martino Barenghi, che negli ottavi ha vinto il derby di sala contro il compagno di squadra Andrea Bosi (quattordicesimo).

Infine, piazzamento nei 32 per Scarlett Lavecchia nelle Bambine, con la numerosa spedizione (ben 14 portacolori) in terra romagnola guidata da un trio di istruttori spagnoli formato da Albert Tena, Borja Galbany e Josè Manuel Vilanova.

Alessandro Bossalini, presidente del “Pettorelli”

“E’ un bellissimo risultato con tutto il gruppo under 14 che ha dimostrato il proprio valore. I ragazzi e le ragazze stanno crescendo bene, c’erano già stati buoni risultati nei trofei di inizio stagione e nella prova regionale, ora ci sono conferme in questo prestigioso palcoscenico”.

Inoltre, nello scorso fine settimana, nella prova del Circuito Europeo Under 23 a Losanna doppio piazzamento nella spada femminile, con Irene Cecchet brava a entrare negli ottavi di finale (dodicesimo posto), mentre Camilla Parenti si è fermata nei sedicesimi.

