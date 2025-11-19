Volley – Gas Sales Piacenza domenica in campo con Grottazzolina, curiosità e statistiche

La gara tra Yuasa Battery Grottazzolina e Gas Sales Piacenza in programma domenica 23 novembre (ore 19.30) al PalaSavelli di Porto San Giorgio è valida per la settima giornata d’andata del campionato di SuperLega Credem Banca 2025-2026.
Sfida numero cinque quella in arrivo contro la formazione marchigiana. Sono quattro i precedenti tra le due squadre: due risalgono alla stagione 2018-2019 in Regular Season Serie A2 Credem Banca Girone Blu e due alla stagione scorsa.
Il bilancio nei quattro precedenti tra le due squadre è a favore di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che ha vinto i quattro incontri: terza di andata della stagione 2018-2019 vittoria in rimonta in terra marchigiana per 3-2 (25-20, 17-25, 25-20, 15-25, 11-15), al PalabancaSport nel ritorno Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si impose per 3-1 (25-14, 25-21, 22-25, 25-21) mentre nella gara della scorsa stagione in SuperLega all’andata la formazione biancorossa ha vinto per 3-0 (25-23, 25-21, 25-20) bissando il risultato anche nel ritorno giocato in terra marchigiana: 3-0 (25-17, 25-21, 25-19).
Il match con il punteggio più alto tra le due squadre è quello giocato nelle Marche in A2: terza giornata di andata, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si impose al tie break e la partita registrò 198 punti globali.
Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, il primo parziale della sfida giocata nel girone di andata della scorsa stagione al PalabancaSport è stato vinto da Piacenza per 25-23. Il set più agevole è stato registrato nella gara di ritorno al PalabancaSport della stagione 2018-2019 in A2: nel primo set si impose Piacenza per 25-14.