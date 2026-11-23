Grave incidente stradale lungo la via Emilia, poco prima del ponte sul Po, sulla sponda lombarda. Due auto si sono scontrate frontalmente e nell’impatto sono rimaste ferite tre persone. Ad avere la peggio è stata una ragazza di 18 anni.

I fatti

La dinamica dell’incidente è ancora tutta da ricostruire. Secondo le prime informazioni, lo scontro frontale si è verificato nel tratto della via Emilia che precede il ponte sul Po, sul versante lombardo.

L’impatto ha provocato il ferimento di tre persone, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di assistenza ai coinvolti.

Particolarmente serie le condizioni della 18enne, per la quale è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Como. Dopo le prime cure, la giovane è stata trasferita in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza.

Le altre due persone coinvolte nello scontro hanno riportato ferite meno gravi.