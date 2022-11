Schianto frontale tra due auto nei pressi di Agazzano: quattro feriti tra cui un bimbo di dieci mesi

Schianto frontale tra due auto, quattro feriti tra cui un neonato. Il drammatico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nei pressi di Agazzano. Due auto stavano viaggiando nei pressi di località Rivasso quando, per motivi da chiarire, si sono scontrate. L’impatto è stato molto violento e tutte le persone a bordo dei due mezzi hanno riportato ferite, fortunatamente non gravi. Tra loro un bimbo di appena dieci mesi. Tutti sono stati condotti al pronto soccorso di Piacenza, come detto non si trovano in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso.