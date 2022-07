Schianto frontale tra un furgone e un autobus sulla Provinciale per Bettola, muore un ragazzo di 19 anni

Il suo furgone si schianta contro un autobus, muore a 19 anni. Non c’è stato nulla da fare per Simone Pagani. Il giovane, lavoratore presso un locale di Piacenza, stava viaggiando lungo la Statale 654, in direzione di Bettola, per effettuare una consegna a domicilio.

All’altezza di Recesio, però, il suo furgone ha impattato frontalmente contro un autobus. L’impatto è stato violentissimo: i sanitari hanno tentato di salvare la vita al 19enne ma per lui non c’è stato nulla da fare.

I rilievi sono affidati alla polizia stradale, resta infatti da capire come sia avvenuto lo schianto frontale tra i due mezzi.